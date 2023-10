Le Galaxy SmartTag 2 est officiel avec de nouvelles fonctionnalités et une refonte majeure

Samsung a annoncé avant-hier une nouvelle gamme d’appareils Fan Edition, mais la semaine n’est pas encore terminée, et il s’avère que l’entreprise a encore quelque chose à révéler. Aujourd’hui, le géant sud-coréen de la technologie révèle un autre gadget que nous attendions : le Galaxy SmartTag 2. Le tracker intelligent promet de garder les objets de valeur en sécurité de manière plus intuitive que jamais.

Samsung a dévoilé tous ses derniers produits de marque FE en une seule fois. Cependant, comme le Galaxy SmartTag 2 ne fait pas partie de la gamme Fan Edition, Samsung a décidé de séparer leurs annonces d’un jour pour garder les choses bien organisées. Cette annonce ressemble presque à un moment « One more thing » pour ce qui est essentiellement un simple gadget de suivi.

Bien que cette révélation surprise n’ait pas l’ampleur du lancement de la série FE, c’est une touche agréable. La société a annoncé le Galaxy SmartTag 2 il y a quelques instants, et l’appareil sera mis en vente la semaine prochaine. Comme le tout premier traceur intelligent de Samsung, celui-ci permet de suivre différents objets de valeur. Il contrôle également divers appareils intelligents dans la maison. Toutefois, le géant sud-coréen a apporté de nombreuses améliorations et des fonctions intuitives pour rendre l’expérience utilisateur plus agréable.

Le Galaxy SmartTag 2 sera mis en vente le 11 octobre au prix de 39,99 euros — le pack de 4 est à 129,99 euros. Contrairement au SmartTag original, qui possédait un SmartTag+ compatible UWB, le nouveau modèle combine Bluetooth et UWB en un seul. Une version Plus n’est plus nécessaire pour cette génération, car le SmartTag 2 est meilleur que le SmartTag original et le SmartTag+ combinés.

Ce qui est encore plus inhabituel avec le SmartTag 2, c’est qu’il a été complètement redessiné, comme si Samsung avait décidé que le look du SmartTag original ne valait plus la peine d’être poursuivi.

Le nouveau modèle a une forme oblongue plutôt qu’en losange, et la seule chose que l’ancien et le nouveau SmartTag ont en commun est un trou pour porte-clés — bien que même cet élément ait été amélioré avec un insert métallique pour le SmartTag 2 afin d’éviter l’usure. Le nouveau design est également plus résistant à la poussière et à l’eau. Le SmartTag 2 est disponible en noir ou en blanc.

De nouvelles fonctionnalités logicielles

Parmi les autres nouveautés, citons un mode perte pour les propriétaires d’animaux et un nouveau mode de promenade pour les animaux. En effet, le tout nouveau Mode Perdu permet aux utilisateurs de définir leurs coordonnées comme message depuis l’application SmartThings. Ensuite, si l’objet auquel est attaché un tracker intelligent est perdu, toute personne disposant d’un NFC et d’un navigateur sur son téléphone peut lire le message. Lorsque les utilisateurs ne souhaitent plus que leurs coordonnées soient affichées sur le SmartTag 2, il leur suffit de désactiver ce mode pour que le message soit automatiquement supprimé.

Et comme cela fait plus de deux ans que le SmartTag original a été lancé, le nouveau modèle fonctionne de pair avec une application SmartThings mise à jour. Les utilisateurs peuvent désormais suivre les SmartTags grâce à une vue de réalité augmentée sur leur smartphone, resynchroniser leurs SmartTags avec les nouveaux téléphones Galaxy et vérifier s’ils sont suivis par des SmartTags non autorisés.

Tout comme le Galaxy SmartTag, celui-ci fonctionne avec une pile CR2032 remplaçable par l’utilisateur. Contrairement au tout premier tracker intelligent Galaxy, celui-ci est doté d’un mode d’économie d’énergie qui offre aux utilisateurs une durée de vie beaucoup plus longue de la batterie. Lorsque le mode économie d’énergie est activé, le tracker peut durer jusqu’à 700 jours, tandis que le mode normal offre une autonomie de 500 jours, soit une augmentation de 50 % par rapport à la version précédente.

Le nouveau tracker connecté Galaxy devrait être lancé mondialement le 11 octobre.