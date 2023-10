Le Samsung Galaxy S23 FE débarque au meilleur prix ... mais pas en France

Samsung a laissé tomber le Galaxy S22 FE, et revient avec le nouveau Galaxy S23 FE. Il ne faut pas le confondre avec le Galaxy S23, le Galaxy S23+ ou le Galaxy S23 Ultra, car il s’agit d’un appareil entièrement nouveau, bien qu’il emprunte de nombreux choix de design à la série Galaxy S23 standard.

Samsung a lancé le nouveau Galaxy S23 FE aux côtés des nouveaux Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE+, ainsi que de nouveaux écouteurs sans fil Galaxy Buds FE.

Disons-le de suite, le Galaxy S23 FE est un excellent smartphone. Samsung a confirmé que le Galaxy S23 FE est équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Le Snapdragon 8 Gen 1 a été officiellement annoncé en décembre 2021. Il peut être considéré comme un peu vieux à ce stade, mais il est toujours rapide et efficace, car il est construit sur le processus de 4 nm.

Il convient de noter que Samsung équipera le Galaxy S23 FE d’une puce différente sur certains marchés, probablement une variante Exynos. L’appareil prend en charge la 5G et la LTE, et est équipé du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6E et du NFC. Le téléphone fonctionnera avec une version inconnue de One UI, basée sur Android 13.

En termes de taille et de design, le Galaxy S23 FE se situe entre le Galaxy S23 standard et le Galaxy S23+. Il mesure 76,5 x 158 x 8,2 mm et pèse 209 grammes, soit un peu plus que le Galaxy S23+ (196 grammes). En termes de design, le smartphone présente un design identique et le moyen le plus simple de savoir qu’il ne s’agit pas d’un Galaxy S23 est de regarder le flash LED à l’arrière. Il est placé entre le premier capteur photo et celui du milieu, alors que les modèles phares du Galaxy S23 le placent à côté du capteur supérieur.

Le FE présente également la même configuration de boutons et de ports, avec les boutons de volume et le bouton d’alimentation placés sur le côté droit, le haut-parleur, le port USB-C et le microphone en bas. Le smartphone sera doté du même certificat de résistance à l’eau et à la poussière IP68 que les flagships Galaxy S23, ce qui signifie que vous pouvez l’emmener en toute sécurité à la piscine et à la plage sans avoir à vous soucier de la poussière ou des éclaboussures d’eau qui pénètrent dans l’appareil.

Un super écran

Sur le plan de l’écran, le Galaxy S23 FE est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X FHD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone présente la même découpe au centre que les Galaxy S23, bien qu’il semble avoir des bordures plus épaisses sur les quatre côtés.

Le Galaxy S23 FE sera équipé d’une triple caméra compétitive, composée d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et un FoV de 84 degrés, d’un capteur ultra-large f/2.2 de 12 mégapixels avec un FoV de 123 degrés, et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec une ouverture f/2.4 et un zoom optique 3x. La caméra frontale sera dotée d’un capteur f/2.4 avec un champ de vision de 80 degrés.

Samsung affirme que le S23 FE sera excellent pour la création de contenu, et que le mode Pro offrira des fonctions améliorées pour tirer le meilleur parti du téléphone. À première vue, il semble que le Galaxy S23 FE pourrait utiliser la même caméra principale et ultra-large que le Galaxy S22, qui était déjà un superbe smartphone avec une qualité d’appareil photo plus que satisfaisante.

Il s’avère que les rumeurs et les fuites étaient fondées cette fois-ci, et que le Galaxy S23 FE est effectivement équipé d’une batterie de 4 500 mAh. Le Galaxy S21 FE précédent avait la même capacité de batterie à l’intérieur, et nous nous attendons à ce que l’appareil tienne une journée entière sur une seule charge sans problème.

En ce qui concerne la charge, Samsung n’a rien oublié, et le S23 FE est livré avec des spécifications décentes, bien qu’il soit encore un peu lent. L’appareil prend en charge une charge filaire de 25 W, et Samsung affirme qu’il peut passer de 0 à 50 % en 30 minutes environ, en utilisant l’adaptateur secteur de 25 W approuvé par Samsung. Le smartphone prend en charge la charge sans fil de 15 W, ainsi que la charge sans fil inversée de 5 W.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S23 FE sera disponible en six coloris. Quatre d’entre elles, sont menthe, crème, graphite et violet. Ces couleurs seront disponibles chez la plupart des revendeurs et des opérateurs, tandis que les couleurs Indigo et Tangerine seront disponibles exclusivement sur Samsung.com.

En ce qui concerne les prix, le Galaxy S23 FE sera proposé à partir de 599,99 dollars pour le modèle de base. Malheureusement, il semble que nous ne verrons pas ce smartphone en France…