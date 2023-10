iOS 17.0.3 est désormais disponible pour résoudre un problème de surchauffe de l’iPhone 15

Lorsque les utilisateurs ont commencé à mettre la main sur les iPhone 15, certains ont signalé un problème de surchauffe sur les modèles iPhone 15 Pro. Apple publie à présent une mise à jour qui prétend résoudre ce problème. Au cours du weekend, Apple a mis en cause plusieurs facteurs pour expliquer les signalements d’iPhone 15 qui chauffent, pointant du doigt des problèmes avec des applications spécifiques comme Instagram et Uber, le traitement en arrière-plan après le transfert, et des bugs non spécifiés dans iOS 17.

Aujourd’hui, Apple a publié une nouvelle mise à jour logicielle avec des notes de correction indiquant qu’iOS 17.0.3 « corrige un problème pouvant entraîner un fonctionnement plus chaud que prévu de l’iPhone ». En outre, la mise à jour indique qu’elle fournit également d’importantes corrections de bugs et des mises à jour de sécurité.

La mise à jour est disponible sous la forme d’une mise à jour OTA (over-the-air) que l’on peut trouver dans la section des mises à jour logicielles de l’application des réglages de l’iPhone. La recherche de la dernière mise à jour à partir de votre appareil devrait vous permettre d’obtenir la mise à jour, qui est affichée comme un téléchargement de 423,2 Mo d’Apple.

Il y a eu quelques spéculations selon lesquelles des problèmes matériels, peut-être liés au processeur plus puissant de l’iPhone 15 ou à des composants en titane, ont contribué à la transpiration de l’iPhone, mais les déclarations d’Apple à Forbes et à d’autres organismes ont lié le problème principalement au logiciel, en plus de l’échauffement qui pourrait survenir avec les chargeurs USB-C.

Selon Bloomberg, Apple affirme que la mise à jour logicielle ne ralentira pas la puce A17 de l’iPhone 15 Pro ou Pro Max. Nous verrons donc à quel point la mise à jour est efficace pour résoudre le problème de surchauffe.

Apple avait déjà publié un correctif après le lancement de l’iPhone 15 pour résoudre les problèmes rencontrés par certains nouveaux propriétaires lors du transfert de données, et elle teste actuellement en version bêta une mise à jour plus importante d’iOS 17.1.