Google Chat se prépare à lancer les résumés IA à la demande

Google Chat pourrait bientôt révolutionner la gestion des conversations avec une nouvelle fonctionnalité très attendue : les résumés à la demande alimentés par l’intelligence artificielle.

Selon des informations découvertes dans le code de l’application par AssembleDebug (rapportées par PiunikaWeb), cette fonction permettrait aux utilisateurs de générer des résumés de conversations quand ils le souhaitent, offrant un contrôle plus précis et personnalisé que les résumés automatiques actuels.

Cette innovation utiliserait le modèle de langage IA de Google, Gemini, pour condenser les discussions importantes en points clés essentiels, simplement en maintenant une pression longue sur le fil de discussion. Un tel outil serait idéal pour se remettre rapidement à jour avant une réunion, en reprenant les échanges clés d’une conversation antérieure.

Google est conscient des potentielles limites de cette IA et envisage d’intégrer un avertissement dans les résumés pour informer les utilisateurs de ces imperfections. De plus, la fonctionnalité inclurait une option de retour d’information pour affiner et améliorer la précision de Gemini avec le temps.

Un avantage considérable pour les utilisateurs de Google Workspace

Bien que cette fonctionnalité soit encore en phase de développement—révélée uniquement à travers l’analyse du code et sans confirmation officielle de déploiement—son intégration future dans Google Chat semble plausible, surtout étant donné l’implémentation réussie des résumés IA dans Gmail.

Cela représenterait un avantage considérable pour les utilisateurs de Google Workspace qui dépendent de Google Chat pour la communication et la collaboration professionnelle, en simplifiant la gestion des conversations longues et complexes.