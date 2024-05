Google préservera le prix du Pixel 8a avec des innovations clés

Le Google Pixel 8a pourrait finalement ne pas bénéficier de cette hausse de prix annoncée par une précédente rumeur. Les détails partagés par Smartprix suggèrent que le modèle de base de 128 Go aura le même prix de 499 dollars que son prédécesseur, qui se traduira probablement par 509 euros en France.

C’est le même prix que le Google Pixel 7a, qui est arrivé l’année dernière et a été plébiscité pour son formidable mélange de puissance de feu brute, de prouesses en matière de photo et d’expérience logicielle Pixel riche en fonctionnalités.

Cependant, Google pourrait faire grimper le prix du Pixel 8a à 559 dollars pour une nouvelle option de stockage de 256 Go. La fuite suggère également que le Pixel 8a sera livré avec une batterie plus grande d’une capacité de 4 500 mAh au lieu de l’option 4 385 mAh qui accompagnait le Pixel 7a.

Jusqu’à présent, les détails de la fuite du Pixel 8a indiquent une puce Tensor G3 tout comme ses frères plus chers, ainsi qu’un écran 120 Hz plus lumineux que ses prédécesseurs, une résistance à l’eau IP67, et 7 ans de mises à jour de sécurité.

Il est également prévu qu’il intègre les fonctions d’intelligence artificielle de Google, telles que Encercler pour chercher, l’option de photos Meilleure prise et une fonction d’annulation du bruit pour des appels plus clairs.

Un lancement du Pixel 8a à la Google I/O

La fuite de Smartprix comprend également un tas de nouvelles photos du Pixel 8a, qui viennent s’ajouter à la foule d’images fuitées que nous avons vues sortir au cours des dernières semaines.

Google devrait lancer le Pixel 8a lors de la conférence Google I/O le 14 mai prochain.