Google s’en prend vraiment à Apple avec cette dernière vidéo qui s’attaque à iMessage

Google fait pression sur Apple pour qu’elle adopte Rich Communication Services ou RCS, une norme de messagerie qui mettrait fin à l’absurdité de la bulle verte et permettrait aux utilisateurs d’Android de discuter avec ceux d’Apple en utilisant des fonctions de messagerie modernes. L’année dernière, Google a lancé tout un site Web pour qu’Apple « comprenne le message » et adopte RCS, mais le fabricant d’iMessage reste insensible aux railleries incessantes de Google. En lançant une nouvelle attaque, Google vient de publier une vidéo qui assimile les normes de messagerie d’Apple à celles de l’époque des téléavertisseurs.

La vidéo montre un appareil inventé appelé iPager, qui, selon Google, « utilise une technologie de messagerie obsolète, comme celle qu’utilise Apple pour envoyer des SMS avec Android ». L’entreprise dénonce le manque d’innovation d’Apple et affirme qu’il est à l’origine de « cauchemars technologiques modernes ».

Chiffrement absent, conversations de groupe interrompues entre Apple et Android, vidéos pixélisées et floues, et la fameuse bulle verte : Google impute tout cela aux iPhone qui ne prennent pas en charge RCS. Il est « temps pour les SMS de quitter le chat », déclare Google. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles lorsque deux utilisateurs RCS ou plus sont engagés dans une discussion. Si un utilisateur Android avec une application de messagerie non-RCS ou un utilisateur d’iPhone rejoint le chat, toutes ces fonctionnalités disparaissent.

C’est la même chose qui arrive aux utilisateurs d’iPhone qui discutent sur iMessage lorsqu’un utilisateur d’Android rejoint la discussion.

Qu’en est-il de l’agitation Apple-Google RCS ?

Le phénomène de la bulle verte et de la bulle bleue d’iMessage est bien réel. Ici, les utilisateurs d’iPhone s’appuient uniquement sur la plateforme de messagerie d’Apple pour discuter au lieu d’utiliser des services comme WhatsApp ou Telegram qui permettent à tous d’utiliser des fonctions de messagerie modernes analogues à RCS. De ce fait, les utilisateurs d’Android ne peuvent pas bénéficier de la même expérience de messagerie que les utilisateurs d’Apple.

« Si Apple adoptait RCS, elle rejoindrait le reste de l’industrie mobile qui s’est engagé à améliorer l’expérience de messagerie multiplateforme pour tout le monde », a déclaré Google.

Les méthodes utilisées par Google pour dénoncer l’absence de RCS chez Apple feront-elles changer d’avis à la firme de Cupertino ? Difficile à dire. Ce qui pourrait changer la position d’Apple sur le RCS, c’est la loi européenne sur les marchés numériques. Cette loi désignera des plateformes spécifiques comme « gardiennes », les obligeant à s’ouvrir aux services et applications concurrents. Cependant, Apple s’oppose à l’inclusion d’iMessage dans cette catégorie. L’entreprise aurait déclaré qu’iMessage n’est pas une plateforme suffisamment populaire dans l’UE pour justifier cette désignation.

Aussi intelligente que soit la vidéo, je suis presque sûr qu’Apple continuera à ignorer la campagne.