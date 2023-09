L’iPhone 16 Pro devrait bénéficier d’une mise à niveau de la caméra qui en ravira plus d’un !

Les derniers iPhone 15 Pro et 15 Pro Max d’Apple apportent quelques améliorations notables, comme une structure en titane, le bouton Action remappable et le chipset de 3 nm A17 Pro. Mais une chose qui reste exclusive au 15 Pro Max est le zoom optique 5x amélioré. Toutefois, cela ne sera plus une restriction l’année prochaine.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a révélé que même l’iPhone 16 Pro sera doté d’un zoom optique 5x, tout comme l’iPhone 16 Pro Max. Pour l’instant, cela ne concerne que l’iPhone 15 Pro Max, qui est le premier iPhone à prendre en charge le zoom optique 5x et une longueur focale de 120 mm.

Apple utilise un design tétra-prisme (une configuration en verre plié sous l’objectif), qui reflète quatre fois plus la lumière, permettant à celle-ci de voyager davantage. En outre, l’appareil est doté d’un module de stabilisation d’image et d’autofocus optique à décalage de capteur 3D, qui fonctionne dans les trois directions pour des photos zoomées plus stables et de meilleure qualité. Le zoom numérique 25x est également pris en charge.

Même l’iPhone 16 Pro sera une bonne affaire pour ceux qui ne souhaitent pas passer au modèle Pro Max. Toutefois, cela laisse présager une hausse du prix de l’iPhone 16 Pro, étant donné que le zoom tétra-prismatique est l’une des raisons qui expliquent le prix de l’iPhone 15 Pro Max. Pour ceux qui l’ignorent, il est proposé à partir de 1 479 euros.

Des écrans plus grands

Par ailleurs, les modèles 2024 de l’iPhone 16 Pro pourraient également être dotés d’écrans plus grands, selon Mark Gurman. Reste à savoir si cela ne concerne que les variantes Pro. De nombreuses mises à jour sont prévues pour l’année prochaine, mais il est encore un peu tôt pour faire des commentaires à ce sujet.

Il est donc préférable de prendre ces informations avec des pincettes, et d’attendre d’en savoir plus.