WhatsApp semble sur le point de lancer son application iPad tant attendue

La populaire application de messagerie WhatsApp n’a jamais proposé d’application pour l’iPad. Au lieu de cela, les utilisateurs d’iPad qui souhaitent utiliser la plateforme sont obligés d’utiliser la version Qeb de WhatsApp à l’aide d’un navigateur mobile. En effet, au départ, il n’existait pas de système d’exploitation iPadOS distinct pour les tablettes et WhatsApp ne fonctionnait pas avec l’iPad.

Il y a quelques années, Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook (WhatsApp appartient à Meta), et Will Cathcart, chef de WhatsApp, ont discuté d’une éventuelle application iPad pour WhatsApp lors d’une discussion de groupe.

Quelques chanceux bêta-testeurs de WhatsApp ont eu droit à une surprise cette semaine : l’entreprise semble tester une version de son application iOS qui est également optimisée pour l’iPad. Comme l’a repéré WABetaInfo, la version 23.19.1.71 de l’application TestFlight de WhatsApp inclut également la nouvelle application pour iPad.

D’après les captures d’écran, l’application iPad fonctionne exactement comme on peut s’y attendre. Vous vous y connectez en scannant un QR code, de la même manière que vous liez votre compte à n’importe quel autre appareil. Vous verrez une liste de vos conversations sur la gauche et votre chat actuel sur la droite. C’est à peu près la même chose que l’application iOS, mais au lieu de voir un volet à la fois, vous voyez les deux. C’est à se demander ce qui a pris tant de temps, surtout quand Will Cathcart, le patron de WhatsApp, a déclaré en janvier 2022 que « nous aimerions beaucoup le faire ».

On ne sait pas encore quand le public aura accès à cette application et, comme indiqué précédemment, la bêta n’est disponible qu’à partir du TestFlight d’Apple, ce qui signifie que la disponibilité est limitée. Mais cela changera dès que WhatsApp pour iPad sera disponible dans l’App Store.

Pas d’application iPad pour Instagram ou Threads

Meta, pour une raison ou une autre, n’a jamais aimé créer des applications pour iPad. Il n’y a toujours pas d’application iPad pour Instagram ou Threads, et même l’application Facebook n’est qu’une version mal zoomée de l’application iPhone. Messenger est à peu près la seule application Meta à offrir une expérience à moitié décente sur iPad. Mais comme WhatsApp devient de plus en plus central dans l’écosystème social de Meta — et que l’entreprise tente de convaincre les entreprises d’utiliser WhatsApp pour les inscriptions et les interactions avec les clients — il est logique de porter l’application sur l’iPad également.

L’expérience WhatsApp a fait l’objet de beaucoup d’attention ces derniers temps. L’application Mac a été mise à jour avec de meilleurs appels de groupe, les photos et vidéos HD sont désormais prises en charge dans l’application, les chaînes sont en train d’être déployées pour les utilisateurs du monde entier, et Meta a fait beaucoup de travail pour faciliter l’utilisation de votre compte sur plusieurs appareils. Le plus intéressant est peut-être que Meta semble travailler à faire de WhatsApp un service de messagerie multiplateforme afin de se conformer aux règles de l’UE, ce qui est une raison supplémentaire de rendre l’application disponible pour le plus grand nombre d’utilisateurs dans le plus grand nombre d’endroits possible. WhatsApp fait certainement partie des produits de Meta qui ont le plus de potentiel.