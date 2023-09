Intel dévoile la 14e génération de CPU Meteor Lake avec Arc Graphics, NPU, et plus encore

Pendant de nombreux mois, Intel n’a pas manqué de nous rappeler que ses puces Meteor Lake seraient celles à suivre – son premier CPU avec des chiplets différents pour chaque composant ; son premier sur son nœud de processus Intel 4 ; son premier avec un coprocesseur dédié à l’IA à l’intérieur. Aujourd’hui, Intel en révèle beaucoup plus.

En effet, Intel a enfin annoncé l’architecture Meteor Lake de 14e génération lors de son événement très attendu Innovation 2023. Selon l’entreprise, la nouvelle architecture devrait révolutionner l’expérience informatique avec des capacités d’IA sur l’appareil et des performances économes en énergie. La nouvelle architecture est construite sur la technologie du processus Intel 4 et apporte aux processeurs mobiles un GPU intégré basé sur Arc.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le futur processeur mobile 14e génération d’Intel, voici tous les détails.

Meteor Lake est construit sur la technologie du processus Intel 4

Les processeurs mobiles Meteor Lake de 14e génération d’Intel marquent un énorme changement de paradigme dans l’histoire de l’entreprise. Avec les processeurs Meteor Lake, Intel opère son plus grand changement architectural depuis 40 ans. Les nouveaux processeurs sont construits sur la technologie du processus Intel 4, qui offre une efficacité énergétique jamais vue dans les puces Intel auparavant.

Si vous vous demandez ce que signifie exactement Intel 4, sachez que l’entreprise a abandonné la nomenclature “nm” en 2021 et a adopté de nouvelles conventions de dénomination en accord avec le reste des fonderies telles que TSMC et Samsung. Intel 4 (précédemment connu sous le nom d’Intel 7 nm) a une densité de transistors équivalente au 5/4 nm de TSMC et beaucoup plus élevée que le nœud de processus 4 nm de Samsung. Pour refléter la parité entre les fonderies tierces, Intel a donc mis au point une nouvelle convention de dénomination.

Le nœud de processus Intel 4, bien qu’il soit fabriqué sur le processus 7 nm, offre des performances par watt supérieures de 20 % à celles du processus Intel 7 précédent. De plus, la technologie du processus Intel 4 utilise pleinement la lithographie EUV pour une meilleure efficacité et une meilleure performance par watt.

C’est pourquoi les puces Meteor Lake seront les processeurs les plus économes en énergie fabriqués par Intel à ce jour. Cela dit, il faut garder à l’esprit que le nouveau nœud de traitement Intel 4 n’est utilisé que dans la “tuile” (ou “tile” en anglais) Compute, qui se compose de cœurs de CPU – à la fois des cœurs P et E.

Intel Meteor Lake a quatre tuiles uniques

Intel qualifie Meteor Lake de plus grand changement architectural car l’entreprise a réussi à connecter quatre tuiles désagrégées et à créer un System on Chip (SoC). Elle a intégré quatre tuiles indépendantes, à savoir Compute, SoC, GPU et IO, sur les puces mobiles de la 14e génération.

Ces tuiles sont connectées grâce à la technologie de packaging 3D Foveros d’Intel, à la pointe de l’industrie, qui permet d’agir comme un SoC monolithique, une puce sur une seule matrice. Voyons maintenant ce que fait chaque tuile.

Tuile Compute avec nouveaux coeurs P et coeurs E

Pour la tuile de calcul de ses processeurs Meteor Lake de 14e génération, Intel a développé une nouvelle microarchitecture E-core (Crestmont) et P-core (Redwood Cove). Elles sont construites sur la technologie du processus Intel 4 qui offre une grande efficacité énergétique et de grandes performances.

En outre, Intel a partitionné les cœurs IP à forte intensité de calcul et les a attachés indépendamment à la structure du SoC. Ces blocs IP peuvent accéder à la mémoire de manière indépendante et éviter d’occuper le complexe du cœur. Cela permet d’optimiser la gestion de l’énergie de la puce.

Tuile SoC avec coeurs E à faible consommation d’énergie

La tuile SoC de la 14e génération Meteor Lake est la plus importante car elle permet l’informatique hybride, qui a été envisagée pour la première fois sur les processeurs Alder Lake de la 12e génération. Elle est fraîchement construite sur une architecture hybride à performances 3D. Il intègre des coeurs E à faible consommation pour une classe entière de charges de travail à faible consommation sur votre ordinateur portable.

Par exemple, si vous lisez des médias, les cœurs E à faible consommation peuvent entrer en action et fournir des performances sans activer le cœur P ou E dans Compute. Cela permettra d’économiser considérablement la batterie et d’améliorer l’efficacité énergétique.

Ensuite, la tuile du SoC intègre une NPU (Neural Processing Unit) pour les capacités d’intelligence artificielle de l’appareil. J’ai abordé la question du NPU dans les moindres détails ci-dessous, alors continuez à lire. En outre, il offre un support Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 et Bluetooth. La meilleure partie est qu’Intel a apporté le support AV1 avec les processeurs Meteor Lake. Il fait partie du moteur média, qui peut également rendre des vidéos HDR 8K. Sans oublier que la tuile SoC apporte le support des standards natifs HDMI 2.1, et DisplayPort 2.1, et embarque également un contrôleur de mémoire intégré.

Nouvelle tuile GPU Intel Arc

Pour des performances de niveau discret sur les ordinateurs portables, Intel a mis le paquet en incorporant un GPU basé sur Arc sur les processeurs Meteor Lake de 14e génération. Les graphiques de la série A d’Intel ont été bien accueillis et la société a bien fait d’ajouter un GPU intégré basé sur l’architecture Arc à ses derniers processeurs mobiles.

Par rapport à la carte graphique Intel Iris X des processeurs Intel de 12e génération, le nouveau GPU Meteor Lake offre des performances par watt multipliées par deux. C’est incroyable, non ?

Et pour rendre la tuile GPU plus économe en énergie, Intel a effectué plusieurs changements dans l’architecture. Il a retiré le cœur Media IP du GPU et les deux sont indépendamment attachés au complexe central et à la mémoire. Cela permettra de réduire le trafic important et d’améliorer l’efficacité énergétique.

Tuile IO avec PCIe Gen 5, Thunderbolt 4

Les processeurs Meteor Lake 14e génération d’Intel disposent également d’une tuile IO séparée pour offrir les meilleures options d’entrée/sortie sur les ordinateurs portables. Elle prend en charge les dernières normes de connectivité telles que Thunderbolt 4 et PCIe Gen5. Attendez-vous donc à une vitesse inégalée lors de l’utilisation de disques SSD de nouvelle génération et de GPU externes sur les ordinateurs portables équipés de Meteor Lake.

NPU intégré sur les puces Intel 14e génération Meteor Lake

Nous savons tous que les puces Apple de série M sont dotées d’un moteur neuronal (NPU) dédié. Dernièrement, les MacBook de la série M sont devenus la machine préférée des développeurs et des utilisateurs pour exécuter des modèles d’IA sur l’appareil. J’ai utilisé des modèles d’IA locaux sur mon ordinateur de bureau alimenté par une puce Intel, et je sais que l’expérience n’est pas très bonne car il n’y a pas de moteur d’IA dédié.

Mais avec le processeur Meteor Lake, Intel va proposer l’IA à grande échelle sur les ordinateurs portables. Le processeur Meteor Lake 14e génération dispose d’un NPU intégré dans la tuile du SoC. C’est la première fois qu’Intel intègre un NPU directement dans le processeur. Pour les charges de travail d’IA soutenues, le NPU sera bien plus performant que le CPU ou le GPU. En général, la latence d’inférence est très élevée sur les processeurs Intel de la génération précédente, mais cela va changer avec Meteor Lake.

En outre, le moteur d’IA est compatible avec des frameworks tels qu’OpenVINO pour l’optimisation des modèles d’apprentissage profond. Enfin, Intel a également intégré des moteurs de calcul d’IA dans le CPU et le GPU. Pour les tâches d’IA à faible latence, le CPU fonctionnera bien, mais le GPU peut offrir un excellent débit pour les applications 3D, le rendu et les tâches liées aux médias.