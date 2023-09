La ASUS ROG Ally avec AMD Ryzen Z1 est désormais disponible pour 699 euros

La ASUS ROG Ally est un PC de jeu portable doté d’un écran IPS LCD de 7 pouces d’une résolution de 1 920 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de 16 Go de mémoire vive LPDDR5-6400, d’un SSD NVMe PCIe Gen 4 de 512 Go et d’un processeur AMD Ryzen Z1 doté d’une carte graphique RDNA 3.

Annoncée pour la première fois en mai, la ROG Ally a été mise en vente en juin. Mais à l’époque, il n’y avait qu’un seul modèle disponible : un ordinateur de poche à 799 euros équipé d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme. Aujourd’hui, il est possible d’acheter une version légèrement moins chère : la ROG Ally avec AMD Z1 est désormais disponible au prix de 699 euros chez Asus.

Que sacrifiez-vous en optant pour le modèle le moins cher ? Il dispose du même écran, de la même mémoire vive, du même stockage, et du même logiciel Windows 11 avec le lanceur de jeux et le contrôleur de paramètres ROG Armory Crate de ASUS.

Mais, alors que le processeur AMD Ryzen Z1 Extreme dispose de 8 cœurs de CPU Zen 4 et de 12 unités de calcul RDNA 3, le Ryzen Z1 d’entrée de gamme dispose d’un CPU à 6 cœurs (avec un mélange de cœurs Zen 4 et Zen 4c) et de seulement 4 cœurs graphiques RDNA 3.

Et cela fait une différence assez significative. Les premiers tests de la ROG Ally équipée d’un processeur Z1 Extreme ont montré qu’elle tenait sa promesse d’offrir des performances supérieures à celles de la Steam Deck dans certaines conditions. Mais, elle a été un peu freinée par son logiciel (Windows n’a pas été conçu dès le départ pour les ordinateurs de poche, contrairement à SteamOS, basé sur Linux, de la Steam Deck) et par la faible autonomie de la batterie.

Le modèle moins cher dispose de beaucoup moins de puissance graphique et les critiques notent que non seulement la ROG Ally équipée d’une puce Z1 n’est pas capable d’offrir le même niveau de performance de jeu que les modèles équipés du processeur Z1 Extreme, mais qu’elle est également à la traîne par rapport à la Steam Deck de Valve. Et ce, même si la Steam Deck utilise une architecture graphique et un processeur plus anciens.

ASUS ROG Ally (Z1 Extreme) ASUS ROG Ally (Z1) Steam Deck Écran 7 pouces

1 920 x 1080 pixels

120 Hz 7 pouces

1280 x 1800 pixels

60 Hz Processeur AMD Ryzen Z1 Extreme

8 cœurs Zen 4/16 threads

TDP 9 – 30 W AMD Ryzen Z1

6 cœurs Zen 4/12 threads

TDP 9 – 30 W AMD « Aerith »

4 cœurs Zen 2/8 threads

TDP 4 – 15 W Graphique 12 x unités de calcul RDNA 3 4 x unités de calcul RDNA 3 8 x unités de calcul RDNA 2 RAM 16 Go

LPDDR5-6400 16 Go

LPDDR5 Stockage 512 Go

PCIe NVMe

M.2 2230 64 Go eMMC

256 Go PCIe NVMe

512 Go PCI NVMe haute vitesse

M.2 2230 Batterie 40 Wh Système d’exploitation Windows 11

ASUS ROG Armory Crate (lanceur de jeu et paramètres) SteamOS (basé sur Arch Linux)

Windows 11 pris en charge Prix 799 euros 699 euros (à partir du 16 octobre) 419 euros (64 Go)

549 euros (256 Go)

679 euros (512 Go)

Bien qu’il soit agréable de voir ASUS proposer une option moins chère pour les acheteurs disposant d’un budget limité, il est difficile d’affirmer que ce modèle est suffisamment moins cher pour justifier la baisse de performance, alors qu’elle coûte toujours plus cher qu’une Steam Deck d’entrée de gamme ou de milieu de gamme.

Cela dit, la ASUS ROG Ally, la Valve Steam Deck et la future Lenovo Legion Go sont toutes considérablement moins onéreuses que la plupart des PC de jeu portables que nous avons vus de la part de sociétés plus petites, tout en offrant un meilleur service à la clientèle et une meilleure assistance.