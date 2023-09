La Lenovo Legion Go officiellement révélée comme le dernier concurrent de la Steam Deck

La course est lancée. Après que Valve a lancé sa célèbre Steam Deck l’année dernière, les fabricants de matériel se sont empressés de sortir leurs propres PC portables. Nous avons déjà un rival viable avec la Asus ROG Ally de cette année, et il y a beaucoup d’autres options. Mais maintenant, Lenovo rejoint le marché.

Après des rumeurs, Lenovo a présenté la Legion Go, le premier ordinateur de poche de l’entreprise fonctionnant sous Windows 11 et destiné à affronter le ROG Ally. Elle dispose d’un écran de 8,8 pouces prenant en charge des résolutions de 1600 p à 800 p ainsi que des taux de rafraîchissement de 144 Hz et 60 Hz.

Elle est équipée d’un APU AMD Z1 Extreme, de 16 Go de RAM LPDDR5X 7500 MHz, d’un SSD NVMe M.2 2242 PCIe Gen 4 d’une capacité maximale de 1 To et d’un emplacement pour carte microSD UHS-II qui permet de l’étendre jusqu’à 2 To.

L’ordinateur de poche est doté de la technologie thermique Coldfront avec un ventilateur à 79 pales en polymère à cristaux liquides qui maintient l’appareil au frais avec moins de 25 dB de bruit de ventilateur en mode silencieux, tout en permettant à l’appareil d’atteindre un TGP complet de 25 W en mode personnalisé, a déclaré l’entreprise.

Les manettes du Lenovo Legion Go sont dotées de joysticks à effet Hall, de sorte qu’il n’y a pas de dérive du joystick et que les zones mortes sont minimes, ce qui maximise la réactivité et la précision. Les autres entrées comprennent un pavé tactile intégré, un grand pavé numérique, une molette de souris inclinée et un total de 10 boutons d’épaule, gâchettes et boutons de préhension mappables.

Le bouton d’alimentation est doté d’un éclairage RVB avec l’emblématique « O » de la gamme Lenovo Legion qui change de couleur pour indiquer le mode de ventilation sélectionné par l’utilisateur, et des anneaux RVB personnalisables autour des manettes ajoutent une autre couche de flair tout en servant de système de notification pour l’appariement des manettes.

Des manettes détachables

Les manettes Legion TrueStrike de la Lenovo Legion Go sont détachables pour permettre une plus grande flexibilité dans les styles de jeu. Le mode FPS permet à l’utilisateur de détacher les manettes du boîtier du Lenovo Legion Go et d’utiliser la béquille située à l’arrière pour le poser sur une surface. La manette droite détachée est placée dans une base de manette incluse qui se fixe à l’aide d’un aimant, et l’œil optique situé au bas de la manette permet une visée et un contrôle plus précis, nécessaires pour les jeux FPS compétitifs, à l’instar d’une souris.

Le Legion Space spécialement conçu pour le Lenovo Legion Go permet aux utilisateurs d’accéder rapidement à toutes leurs plateformes et boutiques de jeux, de visualiser tous les jeux installés localement et même d’acheter des jeux par l’intermédiaire de la boutique de jeux Legion en collaboration avec Xbox Game Pass Ultimate, avec un abonnement gratuit de trois mois. Tous les lanceurs de jeux pris en charge peuvent être regroupés dans le Legion Space, afin que les joueurs puissent entrer directement dans l’action. Le Legion Space permet également aux utilisateurs d’ajuster rapidement les paramètres tels que la résolution, la fréquence de rafraîchissement, la luminosité et plus encore, à la volée.

La Lenovo Legion Go est dotée de deux ports USB Type-C qui permettent aux utilisateurs d’ancrer et de charger l’appareil tout en connectant simultanément des accessoires, grâce à des fonctionnalités plug-and-play prenant en charge DisplayPort 1.4 et Power Delivery 3.0. Il y a le Wi-Fi 6E ainsi que la prise en charge du Bluetooth 5.2.

La batterie d’une capacité de 49,2 Wh supporte la charge super rapide, ce qui lui permet de se recharger à 70 % en seulement 30 minutes. Lorsque vous jouez tout en étant branché, le Lenovo Legion Go comprend un mode de dérivation de l’alimentation qui protège la batterie d’une dégradation supplémentaire tout en éliminant la chaleur normalement produite lors de la charge.

Prix et disponibilité

Le Lenovo Legion Go avec processeur AMD sera disponible à partir de novembre 2023 à partir de 799 euros.