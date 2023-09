Lorsque Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste Apple de TF International, prend la parole, tout le monde l’écoute. Ming-Chi Kuo vient de publier ses réflexions sur la période de précommande de la série iPhone 15 qui a débuté vendredi dernier. La première chose qui lui vient à l’esprit est que la demande pour l’iPhone 15 Pro Max est « robuste » ; et qu’elle dépasse la demande observée l’année dernière pour l’iPhone 14 Pro Max.

En ce qui concerne l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, la demande pour ces deux modèles est la même que celle observée l’année dernière pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Kuo note que la demande pour l’iPhone 15 Pro est en baisse par rapport aux précommandes de l’année dernière pour l’iPhone 14 Pro à la même période. Kuo attribue cette baisse à une demande plus forte pour le nouveau modèle Pro Max cette année. Il indique également que les délais d’attente pour l’iPhone 15 Pro Max sont plus longs que pour les autres modèles d’iPhone 15. Mais cela n’est pas uniquement dû à la demande.

Bien que Kuo n’ait pas précisé si cela était dû à la caméra périscopique que l’on ne trouve que sur l’iPhone 15 Pro Max, il a indiqué que ce dernier avait rencontré des problèmes de production, ce qui avait allongé les délais d’attente. Ces problèmes de production sur l’iPhone 15 Pro Max « sont plus prononcés que sur les autres modèles ».

Kuo a également déclaré que les résultats des précommandes de la série iPhone 15 sont analogues à ceux de l’année dernière pour l’iPhone 14. Cependant, comme les Chinois ont interdit l’utilisation d’iPhone dans certains bureaux gouvernementaux, les analystes avaient abaissé la barre et étaient devenus plus prudents quant à leurs attentes. En fin de compte, les résultats des précommandes de l’iPhone 15 ont été meilleurs que ce que les analystes craignaient.

Kuo souligne que les membres du Parti communiste chinois, les employés du gouvernement et les entreprises d’État ne sont pas les principales cibles d’Apple lorsqu’il s’agit de vendre l’iPhone en Chine. Qualifiant l’interdiction de l’iPhone de « décision isolée prise par des organisations gouvernementales ou des entreprises d’État spécifiques », Kuo estime que l’impact de l’interdiction sur les ventes d’iPhone en Chine est limité.

Pas d’impact lié à la Chine

Beaucoup ont dit que le lancement du Mate 60 Pro de Huawei, avec son propre chipset Kirin 5G, aurait un impact négatif sur les précommandes de la série iPhone 15 en Chine. Kuo n’est pas de cet avis et affirme que les précommandes d’iPhone en Chine sont effectuées par des « utilisateurs de base ou des fans d’Apple », et non par le groupe typique qui achète des smartphones Huawei. Toutefois, Kuo ajoute que certains sites de commerce électronique en Chine pourraient exagérer les précommandes d’iPhone parce que les précommandes ne nécessitent pas d’acompte.

Kuo indique qu’il maintient sa prévision selon laquelle Apple expédiera 80 millions de smartphones de la série iPhone 15 cette année.