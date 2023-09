Le prix du Galaxy Buds FE est annoncé, et Samsung divulgue le manuel d’utilisation

L’entreprise précise également que vous pouvez vérifier le niveau de batterie de vos Galaxy Buds FE et de l’étui de charge qui les accompagne en ouvrant l’application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile. Vous pouvez y vérifier l’autonomie de chaque écouteur et de l’étui. Lorsque la batterie des Galaxy Buds FE et de l’étui est faible, une notification s’affiche sur votre appareil mobile. Pour préserver la durée de vie de la batterie, Samsung recommande de les ranger dans un étui chargé. « Sinon, le capteur tactile continuera à fonctionner, ce qui réduira la durée de vie de la batterie ».

Le manuel peut être consulté par tout le monde et montre qu’il y aura deux tailles d’embouts d’oreille, S/M et M/L. Samsung précise qu’il ne faut pas mettre les écouteurs dans les oreilles sans les embouts, sous peine de se blesser les oreilles. Ce n’est pas une surprise, mais le manuel indique également que l’étui de charge sera doté d’un port USB-C .