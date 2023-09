Les AirPods avec USB-C pourraient être lancés en 2024, les AirPods Max, etc. prochainement

Gurman a partagé des perspectives sur les projets d’Apple au-delà de 2023. Ces projets comprennent le lancement du « Vision Pro », un casque qui pourrait renforcer l’écosystème Apple, bien que son impact sur les revenus immédiats soit limité. De plus, une nouvelle Apple Watch « Series X » avec des améliorations de santé, telles qu’un moniteur de tension artérielle, est prévue pour 2024 ou 2025, accompagnée d’un service de coaching de santé alimenté par l’IA. L’iPad Pro subira une refonte majeure avec des écrans OLED et des accessoires améliorés après cinq ans. Apple prévoit également de mettre à jour ses processeurs avec les puces M3 de 3 nanomètres, ce qui devrait améliorer considérablement les performances de ses ordinateurs portables. En outre, les iPhone Pro recevront des écrans légèrement plus grands, avec des améliorations matérielles associées. Enfin, Apple s’apprête à entrer dans le domaine de l’IA générative en 2024 avec « Apple GPT » et son propre modèle de grand langage nommé Ajax. Ces initiatives reflètent les ambitions continues d’Apple dans le développement de produits et de technologies innovants.