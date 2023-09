Voici combien coûtera la série iPhone 15 et iPhone 15 Pro en France

Apple a enfin dévoilé la série iPhone 15, qui comprend l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus d’un côté, et l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max de l’autre. Les nouveaux modèles 2023 sont dotés d’un port USB Type-C (pour la première fois), de la Dynamic Island généralisée, d’un capteur photo principal de 48 mégapixels, et bien plus encore. Si vous êtes intéressé par l’un de ces quatre modèles, jetez un coup d’œil à leurs prix en France !

La série iPhone 15 est proposée à partir de 969 euros et sera disponible en précommande à partir du 15 septembre. Les nouveaux iPhone seront disponibles à l’achat à partir du 22 septembre. Voici les prix de l’ensemble de la gamme iPhone 15.

iPhone 15

128 Go: 969 euros

256 Go: 1 099 euros

512 Go: 1 349 euros

iPhone 15 Plus

128 Go: 1 119 euros

256 Go: 1 249 euros

512 Go: 1 499 euros

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont disponibles dans des tons pastel (bleu, rose, vert, jaune et noir).

iPhone 15 Pro

128 Go: 1 229 euros

256 Go: 1 359 euros

512 Go: 1 609 euros

1 To : 1 859 euros

iPhone 15 Pro Max

256 Go: 1 479 euros

512 Go: 1 729 euros

1To : 1 979 euros

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont disponibles dans les finitions Titane naturel, Titane bleu, Titane blanc et Titane noir.

Par ailleurs, la nouvelle Apple Watch Series 9 est proposée au prix de 449 euros (41 mm, GPS), 569 euros (41 mm, GPS+cellulaire), 479 euros (45 mm, GPS) et 599 euros (45 mm, GPS+cellulaire). L’Apple Watch Ultra 2, quant à elle, est vendue au prix de 899 euros (49 mm, GPS+cellulaire).

Série iPhone 15 : récapitulatif des caractéristiques

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro sont dotés d’un écran de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 15 Plus et le 15 Pro Max ont un écran de 6,7 pouces. Les modèles non Pro bénéficient d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, tandis que les modèles Pro prennent en charge l’affichage ProMotion avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Tous les modèles sont dotés de la Dynamic Island pour afficher les différentes notifications.

L’iPhone 15 et le 15 Plus sont alimentés par le chipset A16 Bionic, tandis que le 15 Pro et le Pro Max bénéficient du nouveau chipset A17 Pro Bionic de 3 nm avec diverses améliorations au niveau du CPU et du GPU. Vous obtenez l’USB Type-C pour les quatre modèles, mais les modèles standard prennent en charge l’USB 2.0 et les modèles Pro ont l’USB 3.0 plus rapide.

Tous les modèles sont dotés d’un capteur photo principal de 48 mégapixels qui améliore les détails et la photographie en basse lumière. L’iPhone 15 et le 15 Plus sont également équipés d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels. L’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max sont dotés d’un objectif ultra-large et d’un téléobjectif de 12 mégapixels chacun. Le Pro Max prend en charge le zoom optique 5x, ce qui améliore les capacités de zoom de l’iPhone.

En outre, la série iPhone 15 offre une meilleure autonomie, fonctionne sous iOS 17 et est équipée d’une puce UWB améliorée, de vitesses 5G plus rapides et de bien d’autres choses encore.