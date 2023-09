Si vous êtes un membre premium de X, vous pouvez désormais cacher vos « j’aime » pour qu’ils ne soient pas visibles publiquement en ajustant vos paramètres. X a introduit une fonctionnalité pour ses abonnés premium, leur permettant de cacher leur onglet « j’aime » au public. Lorsque cette fonction est activée, l’onglet « J’aime » est entièrement masqué sur le profil de l’utilisateur.

Les utilisateurs peuvent activer cette option en ajustant leurs préférences pendant la période d’accès anticipé. Selon Engadget, cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par X pour attirer davantage d’abonnés payants.

C’est un moyen pour les personnes qui paient l’abonnement premium, qui ne coûte que 9,60 euros par mois ou 100 euros par an, de garder leurs « j’aime » privés. En outre, les membres premium bénéficient d’un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et à la très convoitée coche bleue. X a pris cette décision parce que ses recettes publicitaires ont considérablement diminué aux États-Unis, et cherche donc à rendre son service premium plus attrayant.

Par le passé, le propriétaire de X, Elon Musk, a exprimé son désir de garder les « j’aime » privés. Pour les utilisateurs « standards », il existe une fonction de signet qui peut servir un objectif analogue s’ils veulent sauvegarder des choses discrètement. Cependant, il semble que les « j’aime » des utilisateurs Premium ne seront pas entièrement cachés.

Une capture d’écran partagée sur le compte officiel de X montre que les « j’aime » des utilisateurs Premium seront toujours visibles sur les messages individuels. On ne sait pas encore ce qui se passerait si un utilisateur décidait de mettre fin à son abonnement X Premium, mais il est possible que l’onglet « j’aime » réapparaisse dans ce scénario.

Retour sur plusieurs cas

Au fil des ans, The Verge a rapporté qu’il y a eu de nombreux cas où les « j’aime » de Twitter ont causé de l’embarras à des personnes bien connues, dont beaucoup semblaient ignorer que leurs « j’aime » étaient visibles par le public.

En 2017, le compte officiel du sénateur Ted Cruz a aimé une vidéo explicite, Cruz l’attribuant au clic accidentel d’un membre du personnel. La sensation pop Harry Styles s’est également retrouvée dans une situation analogue en 2014, lorsqu’il a par la suite désapprouvé le contenu et aimé de multiples photos d’animaux à la place.

Si vous regardez les derniers likes de Musk, vous trouverez des messages de fans qui l’apprécient vraiment, avec des citations et des images. Il a également aimé des mèmes amusants.