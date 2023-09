Le Tensor G4 du Pixel 9 sera encore coconçu avec la division System LSI de Samsung

Nous ne sommes qu’à quelques semaines de la grande révélation du Pixel 8, mais on parle déjà de ce qui arrivera avec le Pixel 9. Et, il semble que le flagship 2024 de Google, le Pixel 9, n’offrira qu’une modeste mise à niveau en ce qui concerne son chipset.

Selon des sources s’adressant à Android Authority, la puce Tensor G4 installée à l’intérieur du Pixel 9 sera « semi-personnalisée » et « coconçue avec la division System LSI de Samsung ». De plus, il « s’agira très probablement d’une mise à niveau plus petite que celle initialement prévue ».

En d’autres termes, il semble que l’objectif à long terme de Google de produire un système sur puce (SoC) entièrement personnalisé sans l’aide de Samsung devra attendre 2025 et le lancement des smartphones Pixel 10.

Android Authority compare le saut de performance à celui que nous avons obtenu entre la puce Tensor originale (installée à l’intérieur du Pixel 6) et la puce Tensor G2 (installée à l’intérieur du Pixel 7) qui est arrivée un an plus tard — un saut, mais pas beaucoup.

En fin de compte, Google veut arriver là où Apple est : concevoir ses propres SoC pour ses smartphones. Cela signifie que les logiciels et le matériel peuvent être plus étroitement intégrés, car les équipes d’une même entreprise communiquent ensemble. Cela signifie également que Google pourrait adapter ses puces plus spécifiquement à ce qu’il veut que ses smartphones Pixel fassent (pensez à beaucoup d’IA et de traitement d’image avancé). C’est un peu comme si l’on construisait son propre PC plutôt que d’en acheter un déjà prêt à l’emploi.

Avant tout il y a le lancement des Pixel 8 et Pixel Watch 2

Cependant, les puces personnalisées prennent beaucoup de temps à développer et nécessitent beaucoup de ressources — c’est pourquoi Google s’est jusqu’à présent associé à Samsung pour fabriquer la puce qui a été installée à l’intérieur des récents smartphones Pixel.

Il semble maintenant que cela se poursuivra pour le Pixel 9, qui devrait apparaître plus tard l’année prochaine. En attendant, les lancements des Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 sont prévus pour le mercredi 4 octobre.