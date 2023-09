Nouvelles fonctionnalités intéressantes de watchOS 10

La première amélioration majeure de watchOS 10 est la « Pile intelligente », qui fonctionne un peu comme l’ancien cadran Siri, mais en s’inspirant des widgets et des activités en direct sur l’iPhone. Il s’agit d’une liste de widgets triés en fonction de ce que la montre pense être le plus utile. Par exemple, le widget Portefeuille avec vos cartes d’embarquement peut être le premier widget lorsque vous voyagez, ou le widget Calendrier et Rappels peut apparaître en haut lorsque vous avez un événement à venir.

La Pile intelligente apparaît lorsque vous commencez à tourner la couronne numérique (le cadran de la montre) sur n’importe quel cadran. Ainsi, contrairement à l’ancienne fonction basée sur Siri, vous pouvez continuer à utiliser vos cadrans de montre préférés.

Apple a également introduit une nouvelle présentation pour de nombreuses applications sur l’Apple Watch, en mettant l’accent sur l’intégration d’un plus grand nombre d’informations sur l’écran. Les applications Météo, Stocks, Accueil, Cartes, Messages, Horloge universelle et certaines autres applications incluses affichent désormais plus de boutons et de données sans défilement. Il est probable que cela permette de tirer pleinement parti de l’Apple Watch Ultra et de son écran plus grand, mais les applications devraient également fonctionner correctement sur les appareils Apple Watch plus petits.

La mise à jour watchOS 10 ajoute également un nouveau cadran de montre Snoopy basé sur les bandes dessinées Peanuts, ainsi que Palette, Solar Analog et un Nike Globe. Il existe également un cadran « Modular Ultra » exclusif à l’Apple Watch Ultra, qui utilise l’espace plus grand de l’écran pour afficher encore plus d’informations que le cadran Modular normal.

Il y a également quelques autres changements, notamment la prise en charge hors ligne d’Apple Plans (lorsque vous êtes à portée de l’iPhone couplé et que la zone cartographique a été téléchargée), les commandes de la lecture instantanée lorsque vous êtes à proximité d’une enceinte HomePod et la possibilité d’ouvrir un message vidéo FaceTime.