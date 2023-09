Galaxy S24 : des informations sur les options de stockage, la RAM et le chipset

Beaucoup de confusion et de controverse semblent actuellement entourer certaines des décisions difficiles que Samsung doit prendre au sujet de la gamme Galaxy S24, ce qui n’est pas vraiment inhabituel pour un trio de smartphones haut de gamme très attendus, dont l’annonce officielle n’interviendra certainement que dans quelques mois.

Mais cela n’empêche pas les personnes qui prétendent avoir connaissance de ces produits bien avant leur sortie d’essayer de répondre à toutes nos questions brûlantes, de résoudre tous les mystères en suspens et, bien sûr, de se surpasser les unes les autres avec des informations censées provenir de l’intérieur.

Les dernières révélations semblent partiellement contredire et partiellement corroborer d’autres récentes rumeurs sur le même sujet, c’est pourquoi elles doivent être traitées avec le plus grand sérieux, mais aussi avec une bonne dose de scepticisme.

Voici les variantes de stockage et de mémoire les plus probables pour les S24, S24+ et S24 Ultra, si l’on se fie aux informations relayées par @Tech_Reve.

Galaxy S24 et S24 Plus : 8/128 Go ; 12/256 Go, 12/512 Go

Galaxy S24 Ultra : 16/256 Go ; 16/512 Go ; 16 Go/1 To ; 16 Go/2 To

S24/S24+

SD 8 Gen 3/Exynos 2400

M13 LTPO Display 8/128 12/256~ S24 Ultra

SD 8 Gen 3

M13 LTPO Display 16/256~ 16/2T — Revegnus (@Tech_Reve) September 15, 2023

Cependant, il semble de plus en plus probable que le Galaxy S24 Ultra offrira un incroyable espace de stockage interne de 2 téraoctets dans une configuration haut de gamme… que très peu de gens pourront s’offrir. En revanche, le S24 et le S24+ devraient débuter avec un modeste espace de stockage numérique de 128 Go, contrairement au S23+, par exemple.

D’un autre côté, les autres modèles de Samsung pourraient passer de 8 à 12 Go de mémoire vive, tandis que leur grand frère à la pointe de la technologie pourrait passer à la vitesse supérieure avec pas moins de 16 Go de mémoire vive.

Qu’en est-il des écrans et des processeurs ?

On pourrait penser qu’il est un peu trop tôt pour être sûr de beaucoup de choses dans ces deux domaines, mais cet informateur sur X semble extrêmement confiant en prédisant que le Galaxy S24 Ultra « utilisera certainement Snapdragon, quelle que soit la région ».

En revanche, Revegnus pense que les Galaxy S24 et S24+ seront proposés avec des variantes Snapdragon et Exynos, ce qui expliquerait les informations apparemment contradictoires qui circulaient sur le Web il y a quelques semaines.

Il est évident qu’on parle ici des puces Qualcomm Snapdragon Gen 3 for Galaxy et Samsung Exynos 2400 de nouvelle génération qui ne sont pas encore en circulation, ce qui signifie que leurs performances brutes restent une sorte d’énigme.

En ce qui concerne la technologie d’écran, toute la gamme Galaxy S24 devrait adopter le « M13 LTPO », ce qui ne signifie pas nécessairement que le membre le plus petit et le moins cher sera aussi compétent pour lire des contenus vidéo que le modèle Ultra.

Mais cela signifie que les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra offriront tous une qualité d’affichage exceptionnelle pour leurs prix respectifs et leurs publics cibles, en adoptant un type de technologie LTPO plus récent et plus avancé que même l’iPhone 15 Pro Max d’Apple.