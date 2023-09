La prochaine tablette de OnePlus est un modèle abordable appelé OnePlus Pad Go

C’est allé très vite. Un peu plus d’une semaine après que la première rumeur concernant une potentielle seconde tablette OnePlus ait fait surface, l’appareil basé sur Android est déjà officiellement confirmé comme étant appelé OnePlus Pad Go, photographié dans toute sa gloire et garanti de conserver l’un des principaux arguments de vente de la OnePlus Pad « normale ».

Fidèle à sa tradition de marketing non conventionnel, OnePlus évite aujourd’hui les annonces prestigieuses tout en luttant contre les fuites en divulguant une série d’informations officielles en exclusivité à un média.

En effet, OnePlus prépare une nouvelle tablette abordable appelée OnePlus Pad Go, selon Digital Trends. Elle disposera d’un écran 2.4K de 11,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, selon l’article, et sera lancée avec OxygenOS 13 de OnePlus. On ne sait pas exactement quand elle arrivera ni à quel prix. Le compte OnePlus India X a teasé ce qui semble être la tablette jeudi dernier, il semble donc que la tablette soit au moins lancée en Inde prochainement.

Le rapport de Digital Trends ne donne pas beaucoup de détails sur le stockage ou la puissance du processeur, mais il y a fort à parier que OnePlus lui a donné des caractéristiques plus modestes que celles de la OnePlus Pad, sortie en début d’année. Le président de OnePlus, Kinder Liu, aurait déclaré qu’il s’agirait d’une « tablette de divertissement de niveau moyen ».

La résolution de 2800 x 2000 pixels de la Pad Go correspond à celle de la OnePlus Pad, et son apparence est presque identique, avec des bords incurvés, un cadre analogue à celui d’un iPad, et un grand capteur photo arrière centré sur le bord long. La plus grande différence visible est l’aspect bicolore du dos, comme vous pouvez le voir dans le post de Digital Trends sur X, anciennement Twitter :

Un prix très attendu

De plus, comme la OnePlus Pad, la Pad Go bénéficiera apparemment des fonctions de l’écosystème Apple qui vous permettent de synchroniser du contenu, de copier et coller, et de gérer les appels téléphoniques entre les appareils OnePlus.

Étant donné que la OnePlus Pad est loin d’être ce que l’on pourrait appeler un prix excessif, il y a de fortes chances que nous ayons affaire à un concurrent solide pour le titre de meilleure tablette abordable au monde, même s’il est évidemment sage d’attendre plus d’informations avant d’aller plus loin dans les proclamations de qualité.