Coca-Cola aurait utilisé l’IA pour créer un soda « du futur »

Se lançant à fond dans le charabia marketing, Coca-Cola explique que le design de la canette de la boisson, dont le processus a également fait appel à l’IA , « met en scène le liquide dans un état de morphing et d’évolution, communiqué par des changements de forme et de couleur qui soulignent un avenir positif ». La liste est longue.

« Espérons que Coca-Cola sera toujours aussi pertinente et rafraîchissante en l’an 3000 qu’il l’est aujourd’hui, c’est pourquoi nous nous sommes mis au défi d’explorer le concept de ce que pourrait être le goût d’un Coca-Cola du futur », a déclaré Oana Vlad, cadre de l’entreprise, dans un communiqué, avant d’ajouter : « Nous avons intentionnellement fait appel à l’intelligence humaine et à l’intelligence artificielle pour créer un nouveau Coca-Cola : nous avons intentionnellement réuni l’intelligence humaine et l’IA pour exprimer de manière stimulante ce que Coca-Cola croit que demain apportera ».

Selon un communiqué de presse , la société a demandé aux consommateurs de Coca-Cola du monde entier de partager leur façon « d’envisager l’avenir à travers des émotions, des aspirations, des couleurs, des saveurs et bien plus encore ».