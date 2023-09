by

Belkin dévoile de nouveaux chargeurs Qi2, des chargeurs USB-C et plus encore

À l’occasion de l’IFA 2023, Belkin a dévoilé une série de nouvelles offres dans les segments de l’alimentation, de l’audio et de la connectivité. De plus, conformément à l’engagement de l’entreprise, tous ces produits sont fabriqués à partir de plastiques recyclés après consommation (PCR).

Station de recharge sans fil universelle Easy Align 15 W BoostCharge Pro

Cet appareil permet de recharger rapidement et sans interruption les appareils compatibles QiI à une puissance maximale de 15 W. Sa grande surface de charge permet d’aligner facilement l’appareil sur le tapis. Son matériau antidérapant maintient le smartphone en place même s’il est bousculé ou s’il vibre à cause d’un appel entrant.

Il est conçu avec deux systèmes de protection thermique distincts pour contrôler les températures et éviter la surchauffe du chargeur et des appareils connectés.

Station de recharge sans fil 3-en-1 avec Qi2 BoostCharge Pro

Ce chargeur sans fil 3-en-1 s’appuie sur la nouvelle norme Qi2 pour offrir un alignement parfait et une charge plus rapide pour les appareils compatibles Qi2 à 15 W, et une charge Qi à 5 W pour les écouteurs Belkin SoundForm ou d’autres appareils compatibles Qi.

Il dispose également d’un port USB-C pour la fixation d’un dongle permettant de charger rapidement les nouveaux modèles d’Apple Watch. Le pad est compatible MagSafe, fin et compact, ce qui le rend facile à ranger.

Station de recharge sans fil convertible avec Qi2 BoostCharge

Le Qi2 Convertible Pad/Stand est une solution de charge polyvalente, compacte et compatible MagSafe avec un design convertible pour une charge rapide au travail, à la maison ou en déplacement. Il est idéal pour FaceTime, prendre des appels ou regarder des vidéos en streaming tout en chargeant.

Chargeur secteur GaN 4 ports (140 W) BoostCharge Pro

Le chargeur 4 ports GaN 140W peut charger un MacBook Pro à pleine vitesse ou charger rapidement un iPhone et un iPad tout en chargeant deux appareils supplémentaires simultanément, avec un accès facile à ses 3x ports USB-C et 1x ports USB-A, et prend en charge une large gamme d’appareils USB-C.

Chargeur secteur hybride (25 W) et batterie externe 5 K BoostCharge

Il s’agit d’une batterie hybride et d’un chargeur mural PD avec deux modes de charge, une technologie PD3.1 PPS intégrée et une charge sécurisée à grande vitesse pour presque tous les appareils compatibles PD.

Hub 5-en-1 Thunderbolt 4 Connect

Le Hub 5-en-1 Thunderbolt 4 Core est un hub portable et discret qui augmente la productivité de plusieurs appareils avec une seule connexion Thunderbolt, permettant de connecter plusieurs moniteurs, de charger intelligemment, de transférer rapidement des fichiers et de connecter en chaîne jusqu’à 6 appareils.

Il est doté de 4 ports Thunderbolt 4, d’un port USB-A, de vitesses de transfert de données allant jusqu’à 40 Gb/s, d’une prise en charge de deux moniteurs et d’une alimentation électrique jusqu’à 96 W.

Casque SoundForm Inspire Kids

Le SoundForm Inspire est un casque portable conçu pour les enfants, avec des haut-parleurs de 40 mm pour le son Belkin Signature, un volume maximal de 85 décibels, un bandeau souple et réglable, et des écouteurs plus petits.

Il dispose également d’un mode RockStar avec un port de sortie supplémentaire de 3,5 mm pour le partage de l’audio, d’un micro perche de qualité pour l’apprentissage à distance et d’un témoin lumineux pour la mise en sourdine. Il est disponible en noir avec des accents bleus ou en gris avec des accents lavande.

Casque SoundForm Adapt

Le SoundForm Adapt est un casque qui offre une qualité d’appel claire avec un microphone à perche et une annulation des bruits ambiants, un son de haute qualité et un confort tout au long de la journée.

Il est doté de coussinets en mousse et d’un bandeau réglable pour un bon ajustement, peut être plié pour le voyage et le rangement, et a une autonomie de 65 heures. Il est disponible en noir.

Prix et disponibilité