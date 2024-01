CES 2024 : Belkin dévoile le Stand Pro, une station d’accueil motorisée pour iPhone

Lors du CES 2024, Belkin lance une station d’accueil motorisée pour iPhone qui pivote et s’incline pour suivre vos mouvements lorsque vous êtes filmé.

L’appareil, appelé Belkin Stand Pro, coûte 179,99 dollars et semble être le premier à adopter le framework DockKit d’Apple, ce qui vous permet de connecter l’appareil à votre iPhone sans avoir à installer une application tierce.

La base cylindrique du Stand Pro est capable de pivoter sur 360 degrés, tandis que le bras motorisé équipé de MagSafe peut s’incliner vers le haut et vers le bas avec un mouvement de 90 degrés. Une fois votre iPhone 12 ou plus récent posé sur le support, vous pouvez l’appairer à votre appareil grâce à la technologie NFC. À partir de là, vous pouvez ouvrir n’importe quelle application dotée d’une caméra — comme FaceTime, Instagram, TikTok, WhatsApp ou Microsoft Teams — et la station d’accueil déplacera automatiquement l’iPhone pour que vous (ou votre sujet) restiez dans le cadre lors d’un chat vidéo ou d’un tournage.

Le Stand Pro prend en charge jusqu’à 15 W de charge rapide sans fil lorsqu’il est branché sur le câble USB-C et le bloc d’alimentation de 30 W inclus. Il existe également une option pour utiliser le Stand Pro sur batterie, ce qui vous permettra d’obtenir environ 5 heures d’utilisation avec une seule charge. Vous pouvez activer ou désactiver le suivi à l’aide du bouton intégré du Stand Pro, et le voyant LED indiquera si le suivi est actuellement actif.

Bien qu’il existe déjà des supports motorisés moins chers, dont certains prétendent utiliser l’IA pour capter et suivre vos mouvements, celui de Belkin semble être le premier à intégrer le framework DockKit d’Apple, jetant ainsi les bases d’autres supports compatibles à l’avenir.