YouTube dévoile les principes de l’IA et l’incubateur de l’IA en matière de musique

YouTube a mis en place un framework de confiance et de sécurité solide ainsi que des politiques de contenu. Ces mesures existantes seront étendues pour répondre aux défis posés par le contenu généré par l’IA. Si les systèmes d’IA peuvent exacerber des problèmes tels que l’utilisation abusive des droits d’auteur et la désinformation, ils peuvent également être utilisés pour détecter ces problèmes.

Pour mieux comprendre l’impact de l’IA, YouTube a lancé le Music AI Incubator. Cette initiative consiste à collaborer avec des artistes, des auteurs-compositeurs et des producteurs innovants issus de milieux culturels, de genres et de niveaux d’expérience différents au sein de l’industrie musicale.

L’IA est désormais une réalité, et YouTube s’engage à l’adopter de manière responsable en partenariat avec l’industrie musicale . YouTube et ses partenaires musicaux ont pour objectif d’explorer les nouvelles possibilités créatives offertes par l’IA tout en respectant des pratiques responsables.