Yale lance un nouveau système de sécurité pour la maison connectée

Yale a lancé une nouvelle gamme de produits de sécurité pour la maison connectée spécifiquement pour le marché européen. Outre une nouvelle sonnette vidéo, l’entreprise a dévoilé la nouvelle génération de son système d’alarme connecté, ainsi que de nouvelles caméras intérieures et extérieures connectées, qui s’intègrent toutes à sa gamme de serrures intelligentes.

La sonnette vidéo intelligente de Yale vous permet de surveiller le pas de votre porte grâce à des images 1080p et à un champ de vision de 154 degrés. L’appareil est disponible en version filaire ou sans fil et offre une communication audio bidirectionnelle, une visualisation en direct et une vision nocturne. Vous recevrez une notification lorsque la sonnette détecte un mouvement et lorsque quelqu’un sonne à la porte. La sonnette vidéo connectée coûte 159,99 €.

La caméra intérieure intelligente offre des images 1080p, un champ de vision de 110 degrés, une vision nocturne et des enregistrements déclenchés par un mouvement. Vous pouvez programmer la caméra pour qu’elle passe en mode privé dès que votre porte est déverrouillée, ce qui l’empêchera d’enregistrer lorsque vous êtes chez vous. L’appareil offre également des zones de couverture personnalisables, une détection humaine assistée par l’IA et une planification des mouvements « pour exclure les déclenchements de notification en cas d’événements réguliers ». Elle est proposée au prix de 59,99 €.

Par ailleurs, Yale commercialise les versions avec et sans fil d’une nouvelle caméra connectée pour l’extérieur, avec des images 1080p et un champ de vision de 154 degrés. Pour un prix de 119,99 €, l’appareil est équipé d’un projecteur qui s’allume lorsqu’il détecte un mouvement, d’enregistrements déclenchés par le mouvement et d’une vision nocturne couleur « améliorée ».

Vous pouvez relier ces deux caméras (et les autres produits Yale) à la nouvelle alarme connectée de Yale, que vous pouvez utiliser pour sécuriser l’intérieur et l’extérieur de votre maison. Comme les autres produits Yale, l’alarme connectée s’intègre à l’application Yale Home, ce qui vous permet d’armer et de désarmer l’appareil à distance, ainsi que de recevoir des notifications en temps réel lorsque ses capteurs d’alarme sont déclenchés. Vous pouvez utiliser l’alarme connectée pour contrôler jusqu’à quatre zones de votre propriété de manière indépendante, mais Yale note que « chaque propriété nécessite son propre kit d’alarme individuel ».

Disponible dès aujourd’hui

L’alarme connectée de Yale fonctionne avec Amazon Alexa, Google Assistant et Philips Hue. Vous pouvez également souscrire un abonnement pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires, telles que le stockage sur le cloud et le service cellulaire qui garantit que votre système est connecté lorsque votre Wi-Fi tombe en panne. Yale propose également une surveillance professionnelle moyennant un coût supplémentaire. L’alarme connectée est disponible dans le cadre d’un kit à partir de 349,99 €.

Alors que des sociétés telles que Ring et Nest proposent des produits analogues de sécurité pour la maison connectée — en Europe et au Royaume-Uni, celui de Yale a l’avantage d’être étroitement intégré à sa gamme de serrures de porte.