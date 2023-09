Les lunettes connectées Legion Glasses de Lenovo arrivent en France

Le nouvel ordinateur de jeu portable Legion Go de Lenovo est doté d’un écran intégré de 8,8 pouces, ce qui est idéal pour un appareil de poche. Mais si vous en voulez plus, vous pouvez l’agrandir aux dimensions d’un téléviseur sans sacrifier la portabilité, grâce aux nouvelles lunettes Legion Glass.

À la fin de l’année dernière, Lenovo a dévoilé ses lunettes Glasses T1. Ces lunettes connectées OLED, qui peuvent remplacer un écran d’ordinateur ou un téléviseur, ont été lancées en Chine. Une sortie dans le reste du globe était prévue pour le début de l’année 2023, mais elle n’a jamais eu lieu.

Aujourd’hui, lors de la conférence IFA de Berlin, Lenovo présente ses Legion Glasses, une version rebaptisée Glasses T1 qui s’adresse clairement aux joueurs. Lenovo affirme que les Legion Glasses arriveront en France en octobre et, fait intéressant, elles ne coûtent que 499 euros.

Les Legion Glasses semblent être identiques aux Glasses T1. Toutes les spécifications restent inchangées, qu’il s’agisse des lentilles micro-OLED d’une résolution 1080p et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, de l’embout nasal réglable ou de la monture pour lentilles de prescription. Lenovo a probablement changé le nom de ses lunettes connectées afin de réduire un peu le nombre de personnes concernées. Les joueurs reconnaîtront la marque « Legion », et parce qu’ils reconnaissent la marque, ils sauront que les lunettes Legion sont très différentes de produits tels que les Ray-Bans Facebook.

Bien sûr, Lenovo a peut-être aussi réalisé que ses lunettes ThinkReality A3 occupent déjà le créneau des entreprises et qu’une deuxième paire de lunettes axées sur la productivité n’aurait pas beaucoup de sens.

Les lunettes Lenovo Legion ne sont pas un produit autonome et doivent être connectées à une source vidéo par le mode Alt USB-C DP. La plupart des nouveaux ordinateurs et smartphones prennent en charge ce type de connectivité, et elle est utilisée par plusieurs consoles de jeu portables, notamment la Steam Deck de Valve, la ROG Ally d’ASUS et la nouvelle Legion Go de Lenovo. La connectivité pour les iPhone et les iPad est possible grâce à un adaptateur.

Une utilité pour les joueurs ?

Bien entendu, les Lenovo Legion Glasses s’adressent aux joueurs, mais vous pouvez utiliser ce produit pour regarder des films ou simuler un écran d’ordinateur.

L’essor des consoles de jeu x86 portables a peut-être encouragé Lenovo à donner une nouvelle image à ses lunettes connectées pour les jeux. Cela dit, l’idée d’utiliser ces lunettes avec une console portable est plutôt étrange. Les consoles portables ont déjà un écran, et l’écran de la Legion Go est assez grand (8,8 pouces). Sans oublier que la Legion Go dispose de contrôleurs détachables (comme la Nintendo Switch), ce qui permet de la connecter à un téléviseur sans avoir à installer une manette de jeu tierce ou d’autres accessoires gênants.

Encore une fois, Lenovo espère commencer à vendre les Legion Glasses au prix de 499 euros en octobre prochain. Le produit lui-même est assez intéressant, surtout si vous voulez profiter d’une expérience « grand écran » en voyage (ou même simplement assis sur les toilettes). Mais il s’agit d’une niche et d’une idée nouvelle, et il semble que Lenovo soit toujours à la recherche du moyen idéal pour commercialiser ses lunettes connectées.