Jabra annonce ses écouteurs les plus haut de gamme (et les plus résistants) à ce jour

Jabra est l’une des marques les plus connues dans le domaine des écouteurs sans fil. L’entreprise propose une gamme d’écouteurs sans fil, dont la plupart se démarquent par leur prix. Il existe actuellement de nombreuses options pour des écouteurs haut de gamme, notamment les derniers WF-1000XM5 de Sony et les QuietComfort Earbuds 2 de Bose, et Jabra introduit maintenant deux nouveaux concurrents.

Jabra vient d’annoncer les Elite 8 Active et Elite 10, ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme. Comme vous pouvez le deviner d’après leur nom, les premiers sont plus robustes et destinés à un mode de vie plus actif, tandis que les seconds sont le genre d’écouteurs que vous souhaitez vous procurer si vous recherchez des fonctionnalités haut de gamme.

Commençons par les Jabra Elite 8 Active. Les écouteurs sont certifiés MIL STD-810H et IP68 pour la poussière et l’eau, ce qui garantit leur résistance aux éléments et leur capacité à supporter un mode de vie actif.

Jabra indique que les écouteurs ont été soumis à des tests de corrosion accélérée (HACT), soit 11 cycles de tests intensifs. Il s’agit d’endurer deux heures à des températures de 40 °C avec 93 % d’humidité, un test d’éclaboussures de 15 minutes dans de l’eau salée et un test de séchage à la chaleur de 40 °C de 15 minutes. Ces écouteurs devraient donc pouvoir supporter à peu près toutes les conditions météorologiques et tous les entraînements, à condition de ne pas être plongés dans l’eau pendant une longue période. Le son reste excellent, les écouteurs sont dotés de la technologie ANC et disposent d’une autonomie de 8 heures (32 heures avec l’étui de chargement).

Quant aux Jabra Elite 10, ils sont certifiés Dolby Atmos et prennent en charge le Dolby Head Tracking. Il promet également un ANC ultra-puissant, même s’il faudra voir s’il se comporte bien par rapport à d’autres écouteurs dans la même gamme de prix. Les autres caractéristiques comprennent 6 micros pour les appels, 6 heures d’autonomie (27 heures d’autonomie totale avec l’étui), la prise en charge du Bluetooth multipoint et un support de poche. Il s’agit des écouteurs Jabra les plus haut de gamme, et si vous avez aimé les écouteurs moins chers, vous trouverez ceux-ci excellents.

Spécifications

Principales caractéristiques des Elite 8 Active :

Certifié IP68, résistants à la poussière, étanches, résistants à la transpiration et aux chutes jusqu’à 1 mètre, fournis avec un étui résistant à la poussière et aux éclaboussures IP54.

Son clair et plus profond avec Dolby Audio.

Technologie Jabra ShakeGrip™ pour un ajustement sûr, design sans ailette et élégant.

ShakeGrip™ pour un ajustement sûr, design sans ailette et élégant. ANC Adaptatif hybride pour filtrer automatiquement les bruits de fond.

Technologie Wind Neutralizing HearThrough™ pour les activités en intérieur et en extérieur.

Technologie d’appel 6 microphones avec maillage de protection contre le bruit du vent.

Haut-parleurs de 6 mm.

Autonomie jusqu’à 8 heures et jusqu’à 32 heures avec l’étui (ANC activé).

Connexion stable aux montres connectées**.

Google Assistant, Fast Pair, Swift Pair et lecture Spotify Tap.

Connexion Bluetooth Multipoint.

Prise en charge du Bluetooth Low Energy (LE) & LC3, LC3 plus avec une future mise à jour du micrologiciel.

Principales caractéristiques de les Elite 10 :

Optimisés pour Dolby Atmos avec Dolby Head Tracking, offrant une expérience Dolby Atmos plus immersive.

Technologie Jabra ComfortFit pour un ajustement naturel et aéré, avec un design semi-ouvert pour soulager la pression sur l’oreille.

ComfortFit pour un ajustement naturel et aéré, avec un design semi-ouvert pour soulager la pression sur l’oreille. Technologie d’appel 6 microphones exploitant des algorithmes avancés pour une meilleure clarté des appels dans tous les environnements.

Jabra Advanced ANCTM, qui bloque deux fois plus de bruit que l’ANC standard de Jabra .

Advanced ANCTM, qui bloque deux fois plus de bruit que l’ANC standard de . Technologie HearThrough avec réduction du bruit du vent.

Autonomie de 6 heures (27 heures avec l’étui) avec ANC activé, et étui pratique adapté à la charge sans fil.

Certifié IP57.

Connexion Bluetooth Multipoint.

Assistance vocale mains libres, Fast Pair, Swift Pair et lecture Spotify Tap.

Prise en charge du Bluetooth Low Energy (LE) & LC3, LC3 plus avec une future mise à jour du micrologiciel.

Prix et disponibilité

Les Jabra Elite 8 Active sont disponibles dès maintenant au prix de 229 euros, tandis que les Jabra Elite 10 seront disponibles dans les prochains jours au prix de 249 euros. Si vous hésitez, consultez notre test du Jabra Elite 8 Active et notre test du Jabra Elite 10 pour plus d’informations et de tests.