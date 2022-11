Test du Xgimi Halo+ : un projecteur intelligent pratiquement parfait

Juste au moment où vous commencez à penser que si vous avez vu un projecteur portable, vous les avez pratiquement tous vus, le Xgimi Halo+ fait son apparition et dépasse vos attentes.

J’ai testé mon lot de projecteurs, portables ou non, intelligent ou non, et il est de plus en plus difficile de trouver quelque chose qui se démarque vraiment. Ainsi, lorsque j’ai été invité à tester et à évaluer le Halo+, je ne m’attendais pas vraiment à être impressionné.

L’un des derniers projecteurs de Xgimi, le Xgimi Halo+ est apparemment le projecteur le plus lumineux, le plus avancé et le plus portable de la marque. Pourtant, il est bourré de choses que d’autres projecteurs auraient aimé avoir, comme la fonction Évitement intelligent des obstacles, un système de haut-parleurs de 10W et une batterie intégrée. Tout cela s’ajoute à son moteur d’image X-VUE 2,0, qui offre une qualité d’image si irréprochable que vous n’avez pas l’impression de regarder un film sur un projecteur, surtout s’il est aussi compact.

Comment se positionne-t-il par rapport aux autres projecteurs du marché ? Il surpasse des rivaux plus grands que l’on pourrait croire plus performants, et croyez-moi quand je vous dis que vous allez vouloir l’essayer avant d’essayer tous les autres. Vraiment, la seule chose qui le retient est qu’il n’est pas pour les consommateurs à petit budget. Mais bon, si vous voulez ce qu’il y a de mieux, ce n’est pas donné.

Pour tester le Xgimi Halo+, je l’ai installé dans mon bureau, au même endroit que celui que j’ai utilisé pour tous mes tests de projecteurs précédents, et je l’ai utilisé pendant plusieurs jours.

Dans la boîte, on retrouve :

Projecteur Halo+

Adaptateur secteur

Télécommande bluetooth

Carte de garantie

Mode d’emploi

Xgimi Halo+ : installation

La partie que je préfère le moins dans le test d’un projecteur est l’installation, mais je dois dire qu’elle ne m’a pas trop gêné avec le Xgimi Halo+. Grâce à ses performances rapides et à son interface utilisateur intuitive, l’installation initiale est rapide et sans douleur. L’appairage à distance se fait sans effort, tout comme le téléchargement et l’installation de vos applications de streaming.

C’est encore plus facile si vous avez déjà configuré Google Play avec toutes vos applications de streaming préférées. À l’exception de Disney+, qui, pour une raison quelconque, se souvient de vos informations et vous connecte automatiquement, vous devrez toujours vous connecter manuellement à tous les comptes. Mais, comme le projecteur est rapide, cela ne vous prendra pas longtemps, surtout si vous suivez la route du QR code ou de la connexion depuis votre smartphone, que la plupart des applications proposent.

Si vous avez votre propre écran, il est même doté de la fonction Adaptation intelligente à l’écran, qui ajuste intuitivement son affichage projeté pour s’adapter parfaitement à votre écran. La correction automatique du trapèze fonctionne à merveille si vous n’en avez pas.

Xgimi Halo+ : design

Mesurant 113,5 x 145 x 171,5 mm et pesant 1,6 kg, le Xgimi Halo+ est peut-être un peu plus grand et plus lourd que d’autres projecteurs portables, mais il reste dans le domaine du sac à dos. Sa forme cubique le rend incroyablement compact et facile à transporter, et la seule chose qui le rendrait encore plus portable serait l’ajout d’une poignée intégrée, peut-être quelque chose d’analogue à celle du Nebula Mars II Pro.

Malgré sa forme cubique verticale, il est d’une stabilité impressionnante. Même lorsque je l’ai placé sur une étagère branlante, il n’a montré aucun signe de tremblement ou de vacillement. L’image projetée n’a pas non plus été perturbée. J’ai constaté que certains projecteurs portables sont obligés de réajuster leur mise au point chaque fois que la surface sur laquelle ils se trouvent tremble, mais celui-ci ne bronche même pas.

Fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure, le Halo+ est robuste et devrait vous permettre de vivre des aventures difficiles pendant toute votre vie. Même les boutons multimédias tactiles situés sur le panneau supérieur sont de première qualité : ils réagissent au moindre contact, ce qui facilite le contrôle et donne une légère impression de Sonos. Vous n’aurez pas besoin de les utiliser souvent, grâce à la télécommande fournie, qui comporte toutes les commandes nécessaires, y compris un bouton Google Assistant et un interrupteur qui vous permet d’utiliser les boutons +/— pour régler le volume et ajuster la mise au point de l’objectif.

Il est doté d’une grille à trois côtés qui fait partie de son système de haut-parleurs intégré, permettant à ses deux haut-parleurs Harman Kardon de 5W d’offrir une expérience audio à 180 degrés. Il ne reste plus que le panneau arrière pour accueillir la bouche d’aération, qui est étonnamment petite. Non pas que le projecteur en ait besoin. Il gère très bien la chaleur et reste frais même lorsqu’il est sous pression. Et, bien que ses ventilateurs intérieurs soient un peu bruyants, ils ne le sont pas assez pour submerger les haut-parleurs et gâcher votre expérience.

Il y a également une bonne sélection de ports, avec un port HDMI 2.0, un port USB 2.0 et une prise audio de 3,5 mm. Les ports HDMI et USB sont parfaits pour connecter d’autres sources d’entrée vidéo, comme une clé de streaming ou une clé USB, tandis que la prise audio 3,5 mm vous couvre sur le plan audio.

À moins que vous n’ayez un fichier vidéo spécifique à utiliser, vous ne les utiliserez probablement pas beaucoup. Son Wi-Fi bi-bande 2.4/5 GHz, 802,11 a/b/g/n/ac devrait vous permettre d’utiliser facilement ses capacités de streaming, tandis que la connectivité Bluetooth 5.0 vous permettra de vous connecter à d’autres appareils, notamment des enceintes Bluetooth.

Enfin, sur le panneau inférieur, vous trouverez une béquille qui vous permettra d’orienter le projecteur et un filetage femelle pour trépied afin de le monter sur un support approprié, notamment lorsque vous êtes à l’extérieur.

Xgimi Halo+ : fonctionnalités

Alors que de nombreux projecteurs portables sacrifient une ou deux fonctions intégrales au profit d’un prix plus bas, Xgimi semble avoir adopté une approche différente avec le Halo+. Il s’agit d’un modèle un peu plus cher, mais doté de toutes les fonctionnalités nécessaires. Et, je dois dire que je préfère cela, plutôt que de sacrifier des caractéristiques comme une batterie intégrée juste pour économiser quelques euros.

Peut-être que c’est juste moi, mais avoir une batterie intégrée semble vital pour un projecteur portable. Sinon, vous ne pouvez l’utiliser que lorsqu’il y a une source d’alimentation. Heureusement, le Halo+ est équipé d’une batterie de 59 W qui, selon la marque, offre jusqu’à deux heures d’autonomie. Lors de mes tests, il m’a donné 2 heures et 10 minutes de visionnage de Disney+ avec une luminosité réglée à 50 % et tout le reste, y compris le Wi-Fi, activé.

Il y a beaucoup d’autres caractéristiques que vous ne trouverez pas dans d’autres projecteurs, comme les différents modes d’image prédéfinis et la possibilité de régler la fréquence de rafraîchissement. Il dispose de quatre modes d’image prédéfinis — film, football, bureau et jeu (uniquement disponible en HDMI) — plus un mode personnalisé. Tous les modes d’image sont quelque peu personnalisables, mais le mode personnalisé offre davantage de paramètres à personnaliser : luminosité, contraste, saturation, netteté, réduction du bruit et température des couleurs, plus contraste local, HDR et compensation de mouvement (ou fréquence de rafraîchissement).

Pour un projecteur compact, il offre une projection d’image de 200 pouces, mais il n’y a pas que la taille qui compte. Le Halo+ est également doté de la fonction Alignement intelligent de l’écran, qui lui permet d’ajuster automatiquement l’image projetée en fonction de la taille de l’écran. Il dispose également de la fonction Évitement intelligent des obstacles, qui lui permet d’ajuster l’image projetée en conséquence lorsqu’il détecte des obstacles, ce qui fonctionne très bien.

Il est livré avec un mode HDR10, qui offre apparemment un taux de contraste élevé et une meilleure gamme dynamique avec les sources compatibles, mais je n’ai pas vu de différence dans les films que j’ai regardés. Heureusement, son système d’exploitation Android TV 10.0, son Chromecast intégré et les fonctionnalités de Google Assistant fonctionnent bien.

Une dernière caractéristique qui mérite d’être mentionnée est son stockage de 16 Go, ce qui devrait vous permettre de laisser votre SSD externe ou votre clé USB à la maison.

Xgimi Halo+ : performances

Le Xgimi Halo+ ne se contente pas d’exceller par ses fonctionnalités et son design. Il offre également de meilleures performances que tous les autres projecteurs portables de milieu de gamme que j’ai testés.

La correction automatique de la distorsion trapézoïdale est très précise, tandis que l’autofocus est rapide. Il se réveille également rapidement et est plus rapide que ses rivaux lors de l’exécution d’applications ou de l’ouverture de contenu. De nombreux projecteurs intelligents sont encore plus lents que les téléviseurs, donc si vous n’avez pas beaucoup de patience, vous devriez considérer cet appareil. De plus, contrairement à d’autres projecteurs, il vous offre plusieurs options lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation : hibernation, mise hors tension, redémarrage et arrêt de l’affichage.

Ses deux haut-parleurs 5 W Harman Kardon DTS et Dolby Audio sont également impressionnants. Non seulement ils offrent un son à 180 degrés, ce qui garantit que chaque personne présente dans la pièce bénéficie de la même expérience audio, mais ils sont également étonnamment forts.

Le seul inconvénient d’avoir un son à 180 degrés, c’est que vous ne pouvez pas vous attendre à une excellente image sonore. Comme les haut-parleurs essaient de délivrer le même niveau de son dans cet espace à 180 degrés, ils doivent sacrifier le positionnement de tous ces différents éléments. Vous ne pourrez pas, par exemple, entendre un personnage d’une série TV que vous regardez marcher de gauche à droite, même si vous êtes assis en face du projecteur.

En revanche, la projection sonore est assez large. Ainsi, non seulement il est très fort, même à 20-25 %, mais il peut remplir une petite pièce de manière satisfaisante pour vous faire vivre une expérience plus cinématographique. De plus, il existe un réglage d’équilibre du volume que vous pouvez activer pour augmenter un peu la fréquence moyenne, ce qui est pratique lorsque vous avez du mal à entendre les dialogues.

Une formidable qualité d’image

Malgré tout, c’est la qualité de l’image qui vous impressionnera le plus avec le Halo+. Grâce au moteur d’image X-VUE 2.0 de Xgimi et à la technologie intégrée de compensation de mouvement à 60 Hz (MEMC), vous êtes assuré d’obtenir des images claires et nettes, incroyablement propres et éclatantes.

Les images que vous obtenez avec le Xgimi Halo+ sont tout simplement beaucoup plus élevées que tout ce que j’ai vu auparavant. J’ai déjà testé un projecteur 1080p avec une luminosité de 900 ANSI lumen, mais il n’a pas pu égaler la qualité d’image et le niveau de luminosité du Xgimi Halo+.

Et si vous n’aimez pas les mouvements réalistes à l’écran, vous pouvez ajuster un peu le taux de rafraîchissement. Mais, même à un taux de rafraîchissement plus faible, vous obtenez des images nettes.

Xgimi Halo+ : verdict

Je suis absolument époustouflé par le Xgimi Halo+. Il existe de nombreux projecteurs portables intelligents, mais seuls quelques-uns sont vraiment excellents. Si vous voulez le meilleur, le Xgimi Halo+ vaut la peine d’être considéré, même si le prix d’entrée est un peu plus élevé.

C’est un produit complet, doté de toutes les fonctionnalités qui en font un projecteur portable que vous pouvez utiliser partout. Ajoutez à cela des performances rapides, une interface utilisateur intuitive et, surtout, une expérience visuelle immersive, et vous comprendrez pourquoi il vaut la peine d’investir un peu plus.

À moins que vous ne souhaitiez dépenser beaucoup plus, vous aurez du mal à trouver un projecteur aussi impressionnant ou aussi bien équilibré que celui-ci. Et avec l’actuel offre de 15 % pendant le Black Friday, vous allez être ravis ! En effet, vous allez pouvoir l’acheter pour 718 euros au lieu de 849 euros.