L’Ambeo Soundbar Mini de Sennheiser est une enceinte Dolby Atmos assez petite

Sennheiser a réduit son impressionnante technologie de son surround Ambeo dans sa plus petite enceinte jusqu’à présent, avec la nouvelle Ambeo Soundbar Mini. Elle ressemble à une version plus petite de l’excellente Ambeo Soundbar Plus, avec un encombrement presque identique à celui de la Sonos Beam Gen 2 et de la Bose Smart Soundbar 600.

Mais à 800 euros, elle est considérablement plus chère que ces deux barres de son Dolby Atmos. La Sennheiser Ambeo Soundbar Mini sera disponible à partir du 1er septembre et chez certains revendeurs.

À l’opposé de la colossale Ambeo Soundbar Max, la Ambeo Soundbar Mini ressemble beaucoup à sa grande sœur, la Ambeo Soundbar Plus, mais les similitudes ne sont que superficielles. Alors que la Plus possède neuf haut-parleurs discrets, y compris des haut-parleurs dédiés à la hauteur et deux subwoofers, la Mini conserve les deux subwoofers, mais s’appuie sur seulement deux haut-parleurs pleine gamme orientés vers l’avant et deux vers les côtés pour la majeure partie de son son. Bien qu’elle puisse toujours traiter les canaux 7.1.4, les canaux de hauteur et surround sont gérés par virtualisation.

Le Mini a également été doté d’un ensemble réduit d’entrées. Des multiples ports HDMI, optiques et analogiques de la Ambeo Soundbar Plus, il ne reste plus qu’un seul port HDMI ARC/eARC. Il n’est plus possible d’utiliser un caisson de basse câblé, et même le port Ethernet a été supprimé, laissant la Mini avec seulement le Wi-Fi pour la connectivité réseau.

La Ambeo Soundbar Mini peut être associée à quatre Ambeo Sub sans fil de Sennheiser. L’enceinte bénéficie également du logiciel d’étalonnage de la pièce facile et efficace de Sennheiser, et ses nombreux réglages sont accessibles depuis l’application intuitive Sennheiser Smart Control pour iOS ou Android. Pour des réglages rapides, Sennheiser inclut la même robuste télécommande que celle qu’il fournit avec ses barres de son Ambeo de plus grande taille.

Une enceinte connectée ?

La prise en charge des connexions sans fil, des formats audio et des services de streaming est excellente — parmi les plus complètes dans le monde des barres de son. La Mini fonctionne avec Apple AirPlay 2, Chromecast, Tidal Connect, Spotify Connect et Bluetooth, et est compatible avec Dolby Atmos, DTS : X, MPEG-H et le format audio 3D immersif 360 Reality Audio (360RA) de Sony.

Vous pouvez également configurer la Ambeo Soundbar Mini en tant qu’enceinte connectée en utilisant Amazon Alexa. Cela vous permet également d’ajouter la Mini à la fonction d’enceinte multiroom d’Amazon.

Malgré ces caractéristiques intéressantes, la Ambeo Soundbar Mini, d’une valeur de 800 euros, est la barre de son Dolby Atmos virtuelle la plus chère que vous puissiez acheter.