Les AirPods avec USB-C pourraient rejoindre la série d’iPhone 15 le 12 septembre

Le passage à l’USB-C est massif pour Apple, car il modifie son emprise sur le câble Lightning pour les iPhone, cependant, ses autres appareils comme les AirPods sont toujours bloqués sur les anciens ports et fils. Des rapports indiquent qu’en plus de l’iPhone 15, un autre appareil Apple bénéficiera d’une mise à jour USB-C, et il s’agirait de la gamme AirPods, mais les rapports sont sceptiques quant à la volonté d’Apple d’y donner suite immédiatement lors de l’événement.

Apple a eu l’occasion de le faire l’année dernière lors de la sortie des AirPods Pro 2, mais elle a raté l’occasion en s’en tenant au port de charge Lightning, qui offrait au monde les mêmes connexions que les précédentes années.

Apple a prévu un événement spécial le 12 septembre pour lancer la série iPhone 15 et les nouvelles Apple Watch. Le plus grand changement à venir sur les smartphones Apple cette année est le passage des ports Lightning aux ports USB-C, et il semble que les iPhone ne seront pas les seuls à faire cette transition.

Mark Gurman, de Bloomberg, rapporte ce que l’on soupçonne depuis un certain temps déjà : Apple va également rafraîchir les AirPods en les dotant d’un port USB-C pour compléter la gamme de l’iPhone 15.

Dans son dernier article sur le prochain événement « Wonderlust » d’Apple, Gurman écrit : « Pour accompagner les nouveaux iPhone, Apple présentera lors de l’événement des AirPods mis à jour qui incluront un port de charge USB-C ».

Une mise à niveau des AirPods Pro 2 ?

Apple propose actuellement quatre AirPods dans sa gamme — AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro 2 et AirPods Max. Chacun d’entre eux pourrait être candidat à un rafraîchissement USB-C, les AirPods Pro 2 étant le candidat le plus probable, étant donné qu’il s’agit des écouteurs les plus récents lancés par Apple.

Auparavant, Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, avait également indiqué qu’Apple pourrait lancer une version USB-C des AirPods Pro 2 cette année. Kuo a également noté que la société n’avait pas l’intention d’inclure un étui de charge USB-C avec les AirPods 2 et AirPods 3 qui ne sont pas des AirPods Pro.

L’événement d’Apple consacré à l’iPhone 15 aura lieu le 12 septembre. Outre les AirPods compatibles avec l’USB-C, Apple devrait inclure un port USB-C sur tous ses modèles d’iPhone 15 afin de se conformer aux nouvelles réglementations de l’Union européenne. Apple pourrait également dévoiler une Watch Series 9 et une Watch Ultra de seconde génération.