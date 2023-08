Google intègre Duet AI à Google Chat

Google apporte de grands changements à Google Chat, sa réponse à Slack et Microsoft Teams. En effet, Google a dévoilé sa dernière innovation, un nouveau service Google Chat doté de Duet AI. Cette expérience de chat améliorée n’est pas seulement efficace dans ses grandes lignes, elle est également prête pour l’avenir, grâce à l’intégration de la technologie de l’IA.

L’expérience utilisateur dans le service Chat a été considérablement améliorée grâce à une palette de couleurs, une typographie et un style visuel actualisés, basés sur le langage de conception Material 3 de Google.

La limite d’adhésion aux espaces a été considérablement augmentée, passant de 8 000 à 50 000, et pourra prendre en charge jusqu’à 500 000 membres. Les Huddles sont ajoutés à Chat pour des conversations audio et vidéo en temps réel, intégrées directement dans l’expérience de Chat.

Qu’est-ce que Duet AI ?

Duet AI est une plateforme d’IA générative qui aide les utilisateurs à rédiger, visualiser, organiser et accélérer les workflows dans Google Workspace. Elle est actuellement en version bêta et n’est disponible que pour les entreprises. Duet AI a déjà été utilisé par des milliers d’entreprises et plus d’un million de testeurs dans Google Workspace, et devrait révolutionner la productivité.

L’intégration de Duet AI dans le nouveau service de chat fournira des mises à jour, des informations et des suggestions proactives dans les applications de Google Workspace. Elle répondra également à des requêtes complexes en effectuant des recherches dans les messages et les fichiers de Gmail et Drive, en résumant des documents et en fournissant des récapitulatifs des conversations manquées.

Les messages directs et les espaces sont désormais unifiés dans une seule liste de conversations, avec de nouveaux raccourcis, notamment une vue d’accueil chronologique, des @mentions et des conversations marquées d’un astérisque.

La vue d’accueil devrait devenir plus intelligente et plus dynamique l’année prochaine, en classant les messages par ordre de priorité en fonction des habitudes de communication. Chat sera également doté d’un canevas intelligent, avec des puces intelligentes pour un partage rapide des fichiers et des améliorations au niveau du fil de discussion en ligne.

Nouveau Google Chat avec Duet AI

La fonction de recherche dans Chat est mise à jour avec une page de résultats redessinée et des fonctionnalités améliorées, notamment les requêtes suggérées, la saisie semi-automatique, les suggestions du type « avez-vous voulu dire » et le classement des résultats en fonction de leur pertinence, basé sur l’IA. L’autocorrection vient s’ajouter à la suite de fonctionnalités de composition alimentées par l’IA.

Workspace et les applications tierces peuvent être intégrés directement dans les conversations. Google travaille également avec son partenaire externe Mio pour assurer l’interopérabilité des messages avec d’autres plateformes majeures. Chat fourni des avertissements en temps réel sur la prévention de la perte de données et des messages personnalisables par l’administrateur. La modération du contenu sera déployée dans la console d’administration d’ici la fin de l’année.

D’ici la fin de l’année, Google Groups sera intégré aux espaces de Chat. « Google Chat est désormais une base plus solide pour la collaboration à tout moment grâce à l’intégration de Duet AI », déclare Google.

Google Chat est disponible pour tous les utilisateurs de Workspace, et ceux qui ne disposent pas de Workspace peuvent explorer ses capacités grâce à une période d’essai de 14 jours ou en s’adressant à un spécialiste de Workspace.

Il n’y a rien dans les nouvelles mises à jour de Chat qui puisse faire fuir les utilisateurs de Slack ou Teams, mais les fonctions utiles d’IA et de huddles pourraient inciter certains utilisateurs actuels de Chat à rester dans les parages. Telle est la situation du marché de la messagerie d’entreprise : Teams tente de satisfaire les utilisateurs de Microsoft pour qu’ils restent, Slack s’intègre de plus en plus profondément à Salesforce pour que ces utilisateurs restent dans l’écosystème, et Google espère que sa liste de clients Workspace, qui s’allonge rapidement, trouvera dans Chat juste ce qu’il faut pour qu’ils ne veuillent pas s’en détourner.