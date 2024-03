Série iPhone 16 vs série iPhone 15 : Quelles évolutions de design ?

À 6 mois de la sortie supposée de l’iPhone 16, il semble qu’Apple ait déjà finalisé le design de ses nouveaux smartphones. Les fabricants de coques ont apparemment commencé à produire des accessoires pour ces modèles, et des unités factices utilisées pour les tests ont fuité en ligne.

Les images partagées par Majin Bu dévoilent les différences de design entre l’iPhone 16 et l’iPhone 15.

Sur les premières photos, un modèle factice de l’iPhone 16 Pro est comparé à l’iPhone 15 Pro, confirmant les rumeurs selon lesquelles les nouveaux modèles Pro seraient plus grands que leurs prédécesseurs. L’iPhone 16 Pro disposerait d’un écran de 6,3 pouces, le rendant plus imposant que l’iPhone 15 Pro et son écran de 6,1 pouces. De même, l’iPhone 16 Pro Max passerait de 6,7 pouces à 6,9 pouces.

Les images confirment également que les nouveaux smartphones auront un bouton d’action plus grand par rapport à celui de l’iPhone 15 Pro.

Des rumeurs antérieures suggèrent également que le smartphone serait légèrement plus large, plus fin, plus haut et peut-être un peu plus lourd que la génération actuelle.

Des différences entre les modèles Pro et non Pro

Les images suivantes montrent la comparaison entre l’iPhone 16 et l’iPhone 15. Comme prévu, les caméras ont été réalignées verticalement, ce qui permettrait à Apple d’introduire des capacités de tournage vidéo spatial sur les modèles de base. Les iPhone 16 et 16 Plus abandonneront l’agencement diagonal des caméras de leurs prédécesseurs. Un bouton dédié à la photographie, situé sous le bouton d’alimentation, semble se fondre dans le design, sans pour autant indiquer s’il s’agit d’un bouton capacitif.

Ce bouton de capture serait également présent sur les modèles Pro. Un étui supposé pour l’iPhone 16 Pro, partagé par Sonny Dickson, montre une découpe pour ce bouton.

La gamme iPhone 16 devrait également bénéficier de bords d’écran plus fins, mais puisque les modèles factices ne possèdent pas d’écran, il faudra attendre de futures fuites pour découvrir leur apparence finale.