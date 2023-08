by

WhatsApp pour Mac améliore les appels vidéo et audio

Depuis sa création, le service de messagerie WhatsApp est assez dépouillé sur Mac et Windows. En gros, la seule chose que vous pouviez faire avec l’application était d’envoyer des messages et de passer des appels individuels, ce qui lui conférait moins de fonctionnalités que son homologue iOS. En mars, WhatsApp a donné un coup de jeune à l’application Windows, et c’est maintenant au tour de la version macOS de recevoir le même traitement.

Meta a lancé une version améliorée de WhatsApp pour Mac, après avoir introduit ces fonctionnalités sur Windows au début de l’année. Cette version propose des appels vidéo de groupe avec jusqu’à huit personnes et des appels audio avec jusqu’à 32 personnes.

Bien que cela ne représente qu’une fraction des réunions de 100 personnes prises en charge par Zoom, cela profitera à ceux qui utilisent WhatsApp comme principal service de communication. Nombreux sont ceux qui choisissent ce service plutôt que des applications comme Zoom parce qu’il offre un chiffrement de bout en bout et une communication multiplateforme. Grâce à la refonte, il y a une autre raison de choisir WhatsApp plutôt que ses concurrents, car quelques fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées pour améliorer l’expérience WhatsApp sur le matériel Apple.

WhatsApp vous permet désormais de rejoindre un appel de groupe une fois qu’il a commencé, de consulter l’historique de vos appels et de choisir de recevoir des notifications d’appels entrants même lorsque l’application est fermée.

L’apparence de l’application a également été entièrement repensée. Désormais, WhatsApp pour Mac est optimisé pour un grand écran, ce qui offre une meilleure expérience visuelle. Si la nouvelle application Mac est mise en œuvre comme l’application Windows, comme le prétend l’entreprise, elle bénéficie également d’une synchronisation améliorée entre les appareils et d’une liaison plus rapide entre les appareils. En outre, elle prend désormais en charge les aperçus de liens et les autocollants.

Optimisé pour le Mac

Comme vous pouvez l’imaginer, l’entreprise a déclaré que l’application a été repensée pour être familière aux utilisateurs de Mac. Vous pouvez désormais partager des fichiers en les glissant et en les déposant facilement dans une discussion, et vous pouvez afficher davantage d’informations sur l’historique de vos discussions. Les messages personnels et les appels sont privés sur tous les appareils grâce au chiffrement de bout en bout, a assuré l’entreprise.

Vous pouvez tester le nouveau WhatsApp pour Mac en le téléchargeant sur le site du développeur. Pour l’instant, il n’y a aucun moyen d’obtenir la version mise à jour sur l’App Store, mais les développeurs de l’application indiquent qu’elle arrivera bientôt.