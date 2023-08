Le Google Pixel 8 pourrait recevoir des mises à jour de l’OS pendant 5 ans !

Apple est le roi incontesté de la fourniture de mises à jour logicielles pour ses smartphones. Apple promet 7 ans de mises à jour pour les iPhone après leur sortie. Dans le cercle Android, c’est Samsung qui est considéré comme le leader en matière de mises à jour logicielles. Elle promet quatre ans de mises à jour du système d’exploitation et une année supplémentaire de correctifs de sécurité. Google, propriétaire d’Android, ne propose que trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android et deux ans supplémentaires de correctifs de sécurité.

Le Pixel 8 de Google devrait recevoir plus de mises à jour de son système d’exploitation et avoir une durée de vie plus longue que les smartphones Samsung, révèle un récent rapport de 9to5google. Alors que Samsung s’est engagé à fournir quatre ans de mises à jour du système d’exploitation, le Pixel 8 de Google vise cinq ans, à l’instar du palmarès de l’iPhone.

Les nouveaux appareils de Google alimentés par Tensor sont conçus pour recevoir cinq ans de mises à jour. Bien que le rapport ne mentionne pas exactement le nombre de mises à jour du système d’exploitation Android et de correctifs de sécurité que Google prévoit d’offrir, il affirme que Google pourrait essentiellement surpasser Samsung et égaler Apple en termes de promesse de support logiciel.

Après les mises à jour majeures comme Android 13, 14 et 15, le Pixel 8 continuera à recevoir des correctifs de sécurité pendant deux années supplémentaires, garantissant que votre smartphone reste sécurisé et fonctionnel.

Il est important de noter que de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont introduites par le biais de mises à jour d’applications et des Google Play Services, de sorte que votre smartphone ne deviendra pas rapidement obsolète.

Google et Samsung sont encore loin d’avoir battu Apple

En revanche, Apple a été félicité pour offrir des mises à jour à long terme. Même l’iPhone XS de 2018 reçoit iOS 17 cet automne, ce qui montre l’engagement d’Apple à prendre en charge les appareils plus anciens. Du côté d’Android, les appareils Nvidia Shield bénéficient de jusqu’à 8 ans de mises à jour en raison du contrôle de NVIDIA sur leurs puces.

Google s’efforce d’améliorer sa stratégie de mise à jour avec le Pixel 8 et les appareils à venir. Bien que les détails soient cruciaux, la promesse de Google de prolonger les mises à jour pour la série Pixel 8 pourrait potentiellement surpasser la politique de Samsung et rivaliser avec la longévité des mises à jour de l’iPhone.

Le résultat final reste à voir, mais cette étape est un pas important vers la résolution des problèmes de mise à jour d’Android et l’offre aux utilisateurs d’une expérience de smartphone plus étendue et plus sûre.