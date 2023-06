ASUS maintient le rêve de la compacité avec le nouveau Zenfone 10

ASUS vient d’annoncer le Zenfone 10, le dernier smartphone phare de la société, comme elle l’avait promis. Le nouveau modèle suit les traces du Zenfone 9 de l’année dernière, qui a été très populaire et a obtenu d’excellentes notes dans les revues techniques de l’industrie.

ASUS a décidé de conserver cette formule gagnante et de l’améliorer dans des domaines clés avec le Zenfone 10. Le nouveau modèle conserve le même encombrement et le même poids, avec un design presque identique à celui de son prédécesseur. Cependant, le compact châssis du Zenfone 10 cache quelques améliorations bienvenues.

Il est doté d’un écran OLED Full HD+ de 5,9 pouces, comme son prédécesseur, mais le taux de rafraîchissement a été porté à 144 Hz, mais il ne fonctionne que dans les jeux. Il offre également une luminosité maximale de 1100 nits.

Il est équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, d’une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go et d’un système de refroidissement par chambre à vapeur. Il fonctionne sous Android 12 avec la surcouche ZenUI, et l’entreprise ne promet que 2 ans de mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité. Il est désormais possible de prendre des photos en rafale lorsque l’écran est éteint, ce qui permet de capturer des moments sensibles sans avoir à déclencher l’appareil photo à partir de l’écran.

Il conserve une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766, mais bénéficie d’une stabilisation améliorée à six axes 2.0, d’un EIS adaptatif, d’un nouvel capteur photo ultra-large de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels. Le smartphone conserve le ZenTouch d’ASUS, un bouton d’alimentation multifonctions incrusté sur le côté qui intègre un capteur d’empreintes digitales et prend en charge des commandes gestuelles pratiques.

L’arrière du smartphone est constitué d’une surface texturée faite d’un matériau avancé qui est vraiment résistant et confortable, tout en offrant une bonne prise en main et en réduisant le poids du smartphone, selon l’entreprise. Il conserve les indices de résistance à l’eau et à la poussière IP68 et la même batterie d’une capacité de 4 300 mAh avec un support de la charge rapide de 30 W, mais ajoute la charge sans fil de 15 W.

Caractéristiques du ASUS Zenfone 10

Écran full HD+ AMOLED HDR 10+ 20:9 de 5,9 pouces (2 400 × 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, luminosité maximale de 1 100 nits, gamme de couleurs 151,9 % sRGB, 112 % DCI-P3, Delta E<1, HDR10+, protection Corning Gorilla Glass Victus

Plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 jusqu’à 3,2 GHz avec GPU Adreno 740

8 Go de RAM LPDDR5X avec 128 Go/256 Go de stockage UFS 4.0, 16 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go de stockage UFS 4.0

Android 13 avec ASUS ZenUI

Double SIM (nano + nano)

Caméra principale de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX766, ouverture f/1.9, stabilisation gimbal 6 axes 2.0, 2×2 OCL PDAF, caméra ultra-large de 13 mégapixels 120°, Dual PDAF, enregistrement vidéo 8K 24fps

Caméra frontale de 32 mégapixels avec technologie RGBW

Prise audio 3,5 mm, Qualcomm Aqstic WCD9380, haut-parleurs stéréo, Dirac Virtuo pour un son spatial au casque, deux microphones avec la technologie de réduction du bruit OZO Audio

Résistant à l’eau et à la poussière (IP68)

Capteur d’empreintes digitales latéral

Dimensions : 146,5×68,1 ×9,4 mm ; Poids : 172 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11be 7, Bluetooth 5.3, GNSS GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou (B1/B2a), QZSS (L1/L5) et NavIC (L5), USB Type-C, NFC

4 300 mAh avec charge rapide 30W, charge sans fil 15W

Prix et disponibilité

Le ASUS ZenFone 10 est disponible dans les coloris Midnight black, Cornet White, Aurora Green, Starry Blue et Eclipse Red au prix de 799 euros pour le modèle 8 Go + 128 Go, 849 euros pour le modèle 8 Go + 256 Go et 929 euros pour le modèle 16 Go + 512 Go. Il sera accessible à la vente à partir de début août.