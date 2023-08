Windows Copilot va davantage pousser les fonctionnalités de Windows 11

Windows Copilot était en version limitée lorsqu’il est sorti pour la première fois à la fin du mois de juin 2023, et il était plutôt dépouillé. Depuis, Microsoft n’a cessé d’améliorer la fonction d’intelligence artificielle pour la rendre plus complète. Selon des rapports antérieurs, Copilot pourrait rechercher des fichiers spécifiques et proposer des « suggestions de magasin », vraisemblablement pour des applications à télécharger sur le Microsoft Store.

