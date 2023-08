Qualcomm dévoile les nouvelles puces Snapdragon de la série G pour les consoles de jeux portables

Qualcomm a annoncé la nouvelle gamme Snapdragon G Series, conçue pour répondre aux exigences des différents appareils de jeu portables.

Les nouvelles puces Snapdragon série G offrent plus de puissance, encore plus d’options pour jouer de n’importe où et encore plus de puissance pour jouer à des jeux virtuels. La gamme de jeux de Qualcomm s’étend désormais à trois niveaux, les Snapdragon G1, G2 et G3, la plateforme Snapdragon G3s Gen 2 étant le tout dernier processeur de « classe enthousiaste ».

Qualcomm souhaite élargir son portefeuille, et la dernière initiative du géant technologique vise à s’attaquer aux consoles de jeux portables. Qualcomm a divisé la série G et a annoncé trois nouveaux niveaux passionnants, offrant les meilleures performances et fonctionnalités de leur catégorie dans différentes catégories et types d’appareils.

Snapdragon G3: Classe Enthusiast

Snapdragon G2: Jeux mobiles

Snapdragon G1: PC de jeu et streaming dans le cloud

Snapdragon G1

Le Snapdragon G1 est « conçu pour alimenter les appareils de jeu portables pour la diffusion de jeux en continu, que ce soit en local ou depuis le cloud ». Le Snapdragon G1 se concentre principalement sur la connectivité à faible latence et sans décalage, ainsi que sur l’autonomie de la batterie.

Le G1 permet aux appareils portables d’offrir des performances et une expérience de meilleure qualité pendant de longues périodes. Il s’agit également de la puce la plus abordable des trois, et nous pourrions voir encore plus d’appareils abordables équipés de la nouvelle plateforme.

En termes de spécifications, le Snapdragon G1 Gen 1 est doté d’un processeur Kryo (8 cœurs) et d’un GPU Adreno A11 qui permet un streaming de haute qualité sur un réseau local ou cellulaire pour jouer à des jeux sur le cloud. La puce prend en charge les écrans d’une résolution full HD à 60 Hz, ainsi que le Wi-Fi 5 (802.11ac 1×1) et le Bluetooth 5.

Snapdragon G2

Le Snapdragon G2 Gen 1 ouvre la voie à des jeux mobiles et sur le cloud « complets ». Il s’agit d’une nouvelle puce axée sur la connectivité 5G et l’amélioration des performances Wi-Fi. La puce utilise le système FastConnect 6700 de Qualcomm, et la société affirme que la nouvelle plateforme permet aux utilisateurs de jouer à des jeux mobiles et sur le cloud de qualité supérieure pratiquement n’importe où.

Le Snapdragon G2 Gen 1 est doté d’un processeur Kryo (8 cœurs) et d’un GPU Adreno A21 qui offre une expérience de jeu sur le cloud encore plus confortable et agréable, ainsi que des jeux sur Android et sur PC. En ce qui concerne la connectivité, la plateforme prend en charge le FastConnect 6700 et dispose du Wi-Fi 6/6E (802.11ax 2 × 2) et de Bluetooth 5. La puce prend également en charge la connectivité 5G en mmWave et sub-6GHz. La plateforme est compatible avec les écrans full HD+ avec des panneaux jusqu’à 144 Hz, et la lecture vidéo 4K à 30 fps.

Snapdragon G3

Le Snapdragon G3x Gen 2 est la plateforme phare destinée aux passionnés qui recherchent l’expérience de jeu portable la plus puissante et des performances améliorées. Cette puce améliore le Snapdragon G3x Gen 1 utilisé dans le Razed Edge 5 G.

Le Snapdragon G3x Gen 2 est doté d’un processeur Kryo (8 cœurs) et d’un GPU Adreno A32. Il offre des performances CPU 30 % plus rapides et des performances GPU 2x plus rapides par rapport à la précédente génération. Elle est dotée d’une accélération matérielle du ray tracing, du XR glass tethering, d’une latence réduite et d’améliorations significatives visant à stimuler les performances globales pour une expérience plus stable et plus agréable.

La plateforme bénéficie également de l’audio Bluetooth (5,3) avec la technologie Snapdragon Sound, et d’une connectivité améliorée en Wi-Fi 6 ainsi que 5G et sub-6 GHz. La puce prend en charge les écrans full HD+ à 144 Hz, ainsi que les vitesses de téléchargement maximales de 10 Gb/s avec la 5G.

Le nouveau design de référence Snapdragon G3x Gen 2 est déjà disponible pour les fabricants, et les OEM et ODM peuvent déjà profiter de la nouvelle puce. Nous n’avons pas entendu parler de produits à venir qui seraient lancés avec l’une de ces nouvelles puces, et il semble que nous devrons attendre encore un peu avant qu’ils n’arrivent. Pour l’instant, nous savons que AyaNeo, Huaqin, Inventec, Thundercomm et d’autres sociétés collaborent avec Qualcomm pour construire de nouveaux appareils équipés de puces Snapdragon de la série G.