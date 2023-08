by

Les fuites de photos des Garmin Venu 3 et Venu 3s ne laissent aucune place à l’imagination

Garmin s’apprête à ajouter deux impressionnantes smartwatches à son portefeuille, les Venu 3 et Venu 3s. Il s’agit essentiellement du même modèle, mais avec deux cibles différentes : les hommes et les femmes. Elles font également suite aux Venu 2 et Venu 2s, qui ont fait leurs débuts sur le marché il y a deux ans.

Bien que nous ne sachions pas exactement quand les Venu 3 et Venu 3s seront annoncées, nous savons à quoi ils ressemblent grâce à MySmartPrice. Des dizaines de photos officielles ont été divulguées, montrant les montres connectées sous tous les angles.

Malheureusement, nous ne disposons pas encore de beaucoup d’informations sur leurs caractéristiques techniques, au-delà de ce que l’on peut voir sur les photos. Nous savons que la Garmin Venu 3 est la version la plus grande (45 mm) et qu’elle utilisera des bracelets de 22 mm. En revanche, la Garmin Venu 3s devrait être disponible en 41 mm et en plusieurs couleurs, tout comme sa grande sœur.

Comme on peut le voir sur les photos, nous savons également que les deux smartwatches Garmin seront dotées de capteurs de fréquence cardiaque et de broches pour la recharge. Du point de vue du design, elles ne sont pas très différentes des Venu 2 et 2s, puisqu’elles présentent des cadrans rotatifs analogues.

Elles disposent également de trois boutons et d’un haut-parleur, ce qui est assez courant pour les smartwatches actuelles.

Un lancement à l’IFA 2023

Enfin, la Venu 3 sera disponible dans les coloris Slate et Passivated, qui peuvent chacune être ornées de bracelets de couleurs différentes. En revanche, la Venu 3s proposera davantage de couleurs — Soft Gold, French Gold, Slate et Passivated — ainsi qu’un plus grand choix de bracelets, notamment Ivory, French Gray, Pink Dawn, Sage Gray, Pebble Gray, et bien d’autres encore.

Les deux smartwatches Garmin sont susceptibles d’être présentées au début du mois prochain à l’IFA 2023. Nous en saurons probablement plus à l’approche de la révélation.