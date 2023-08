La Pixel Watch 2 ne disposera pas d’une puce UWB

Sur le papier, et d’après les rumeurs, il semble que les performances de la Pixel Watch 2 devraient laisser la version originale loin derrière. Alors que Google devrait livrer la suite avec 2 Go de RAM comme le modèle original, la batterie devrait, selon les rumeurs, augmenter de 4 % , passant de 294 mAh à 306 mAh.

Le numéro de modèle indiqué sur le site, « G4TSL », a déjà été vu sur la documentation de la FCC et ce modèle est la variante Wi-Fi uniquement de la montre qui est équipée d’une connectivité Wi-Fi (2,4 GHz) et Bluetooth. Sur le site Web de l’IMDA, la Pixel Watch 2 a été répertoriée dans la catégorie « Low-power device ». Le modèle mondial 4G/LTE, qui n’a pas été répertorié par l’IMDA, porte le numéro de modèle GC3G8 ; le numéro de modèle 4G pour les États-Unis est GD2WG.