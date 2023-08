La Garmin Venu 3 pourrait se vanter d’un excellent suivi du sommeil

by

La smartwatch Garmin Venu 3 devrait bientôt arriver sur le marché pour les amateurs de fitness qui souhaitent une montre sportive avec un look de tous les jours.

De nouvelles captures d’écran du logiciel, reprises par Gadgets & Wearables, montrent que deux des principales améliorations par rapport à la Venu 2 seront probablement le suivi de la température de la peau et la fonction Coach sommeil, dont la rumeur s’est répandue jusqu’à présent.

Les smartwatches comme l’Apple Watch 8 proposent déjà des capteurs de température de la peau, mais ce serait certainement un ajout bienvenu pour la Venu 3. Il peut aider dans tous les domaines, du sommeil à la détection des premiers signes de fièvre, en passant par le surentraînement. Il peut également aider à suivre les cycles menstruels.

Nous avons déjà vu des indices dans l’application Garmin Connect, selon lesquels l’entreprise pourrait inclure des capteurs de température de la peau dans ses futures montres, le code de l’application faisant référence à la surveillance de la température du poignet pendant le suivi du sommeil.

Il semble maintenant que la future Venu 3 tirera parti de cette fonctionnalité, bien qu’avec quelques limitations pratiques. Par exemple, les capteurs de température de Garmin ne semblent fonctionner que pendant le sommeil, car les facteurs environnementaux et l’effort physique peuvent interférer avec les relevés pendant les heures d’éveil.

Un coach sommeil !

Ce ne sera pas la seule fonction de suivi du sommeil de la Venu 3, puisque les fuites logicielles suggèrent que le Coach sommeil de Garmin sera également compatible avec la nouvelle smartwatch. Alors que les montres Garmin offrent déjà un suivi de base du sommeil (comme la décomposition de vos phases de sommeil), ce nouveau coach devrait aller plus loin avec des analyses supplémentaires et des informations sur la qualité de votre repos.

Vous obtiendrez des informations personnalisées sur la qualité de votre sommeil, des conseils sur la quantité de sommeil dont vous aurez besoin pour récupérer après l’entraînement et la perspective passionnante d’une analyse des siestes. Contrairement aux montres Garmin actuelles, la Venu 3 devrait prendre en compte les siestes dans l’estimation globale de votre « besoin de sommeil ». On ne sait pas encore si cette fonction sera disponible sur les montres plus anciennes ni sur quels modèles.

Nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps pour le savoir, si l’on en croit les rumeurs. Alors que nous nous attendions à un lancement fin septembre, la Venu 3 semble de plus en plus susceptible d’arriver plus tôt, Gadgets & Wearables suggérant qu’elle pourrait arriver dans les « jours » à venir.