Samsung pourrait proposer un smartphone Galaxy avec un écran enroulable en 2025

Le potentiel avantage d’un smartphone enroulable est qu’il pourrait être plus robuste et moins susceptible d’endommager l’écran qu’un smartphone pliable (bien sûr, où l’écran est plus sollicité au point de pliage). Le revers de la médaille est que le mécanisme du moteur d’un smartphone enroulable pourrait être un potentiel point de défaillance.

Samsung a déjà présenté des écrans enroulables. Elle l’a fait en mai de cette année, et l’un des exemples s’appelait le Rollable Flex, qui pouvait s’étendre de seulement 49 mm jusqu’à 254,4 mm ! Si vous pensiez que les smartphones pliables pouvaient se transformer en tablette, vous n’avez encore rien vu. Si c’est le design que l’entreprise a choisi pour le modèle 2025 annoncé par la rumeur, il serait plus logique de placer une caméra sous l’écran, soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit du téléphone.

Oui, je parle bien d’un smartphone enroulable, et le plus surprenant dans tout cela, c’est que la rumeur indique que la première génération de ce smartphone enroulable de Samsung sortira en 2025 . Ce n’est que dans quelques années !