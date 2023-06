by

Samsung Display dévoile des concepts OLED enroulables et pliables

Samsung a peut-être cédé à LG dans la guerre des écrans de télévision, mais elle résiste formidablement bien dans le domaine de la téléphonie mobile. La société a annoncé plusieurs innovations lors de la Display Week de la SID, la plus grande conférence annuelle consacrée aux écrans qui ont proliféré dans la société.

L’un des concepts OLED de Samsung, baptisé Rollable Flex, propose un écran extensible qui s’étend de 49 mm à 254,4 mm de long. Samsung a présenté cette technologie en avant-première en septembre, et nous avons vu des concepts analogues de sociétés telles que TCL se limiter à des facteurs de forme de la taille d’un téléphone plus petit. Ici, Samsung montre comment l’écran d’un ordinateur portable de 13 pouces peut s’étendre jusqu’à 17 pouces, offrant ainsi une grande polyvalence lorsque votre productivité exige plus de surface d’écran.

« La principale caractéristique est que nous avons pu transformer un écran de grande taille difficile à transporter en un format portable en le rendant enroulable », explique Samsung Display. La société compare le mécanisme interne à un parchemin ancien.

Parallèlement, Sensor OLED dissimule des modules d’authentification biométrique derrière l’écran, ce qui permet aux appareils de lire vos empreintes digitales et votre rythme cardiaque sans contact direct ni exposition extérieure. « Pour mesurer avec précision la tension artérielle d’une personne, il est nécessaire de mesurer la tension artérielle des deux bras », a déclaré Samsung Display. « L’écran Sensor OLED peut détecter simultanément les doigts des deux mains, ce qui permet d’obtenir des informations plus précises sur la santé que les wearables existants ».

L’écran Flex In & Out, nommé ainsi parce qu’il s’agit du premier écran OLED capable de se plier dans les deux sens, est peut-être le plus impressionnant des écrans présentés par Samsung. Cette technologie pourrait rendre inutile l’utilisation d’un écran secondaire sur les appareils pliables comme le Galaxy Fold.

Un calendrier de déploiement mystérieux

Imaginez que vous le pliez complètement pour protéger l’écran lorsque vous ne l’utilisez pas, que vous l’ouvriez comme un livre pour l’utiliser en mode tablette, puis que vous le pliez à l’envers pour l’utiliser comme un téléphone traditionnel avec l’avantage supplémentaire d’un écran recto-verso. Samsung affirme que cela pourrait contribuer à rendre les smartphones pliables plus légers et plus fins.

Si cela ne suffit pas, Samsung souhaite combiner ses écrans pliables et coulissants dans un nouveau concept appelé « Flex Hybrid » pour créer des appareils qui se plient à toutes vos volontés et à tous vos caprices. Il s’agit là de technologies qui changent véritablement la donne, et l’on peut affirmer sans risque de se tromper que la conception des smartphones pourrait être revitalisée après des années de stagnation dans l’ensemble du secteur.

Il s’agit d’une technologie vraiment merveilleuse, mais en l’absence de projets commerciaux planifiés, le calendrier de déploiement de ces écrans dans des produits réels reste un mystère. En effet, on ne sait pas exactement combien de temps il faudra pour que ces écrans se retrouvent dans des appareils disponibles à l’achat. Samsung Display déclare : « Nous voulons montrer que le paradigme de l’industrie de l’affichage peut évoluer une fois de plus au SID, où les acteurs de l’industrie, les médias et les consommateurs se rencontrent. Les visiteurs pourront découvrir notre vision de l’industrie OLED de demain à travers notre technologie ».