Le Pixel 8a est (déjà) en cours de test chez Google

Vous ne vous en souvenez probablement pas maintenant, mais une rumeur a circulé il y a quelque temps selon laquelle Google pourrait décider de ne pas sortir un Pixel 8a de milieu de gamme l’année prochaine en fonction de la popularité (ou de l’absence de popularité) du Pixel 7a de cette année.

Bien qu’il soit peu probable qu’une décision finale ait été prise dans un sens ou dans l’autre, les derniers signes sont certainement prometteurs, suggérant que quelqu’un, quelque part, est en possession d’un prototype Pixel 8a en état de marche.

Sous le nom de code « Akita », ce prototype a apparemment été soumis à l’épreuve de Geekbench 5 plus tôt dans la semaine, délivrant des scores de performance mono et multicœur largement conformes à ce que l’on peut attendre d’un smartphone de préproduction fonctionnant avec un logiciel Android 14 non finalisé et non optimisé.

Ces résultats sont légèrement inférieurs à ceux dont les Pixel 7a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont couramment capables, mais bien sûr, cela est susceptible de changer à mesure que le Pixel 8a se rapproche d’une sortie vraisemblablement prévue pour le printemps prochain.

Nous devrons très certainement attendre mai 2024 pour voir la façon dont Google pourrait encore améliorer l’un des meilleurs smartphones 5G à petit prix qui existent. Pour l’instant, tout ce que nous pouvons tirer de ce benchmark préliminaire est que le Pixel 8a conservera les 8 Go de RAM de son prédécesseur, ce qui est parfaitement logique, tout en embarquant très probablement une sorte de processeur Tensor G3 sous-cadencé.

Encore un lancement assez lointain

Le chipset nouvelle génération de Big G n’est pas encore officiel, mais il a été repéré à l’intérieur d’un prototype présumé du Pixel 8 dans une configuration très différente avec quatre cœurs de CPU cadencés à 2,15 GHz, quatre autres à 2,45 GHz, et un neuvième à une énorme fréquence de 3,02 GHz. Le SoC sous le capot du Pixel 8a, quant à lui, semble être doté de quatre cœurs de CPU cadencés à 1,7 GHz, de quatre autres cadencés à 2,37 GHz et d’un dernier cadencé à « seulement » 2,91 GHz, ce qui semble un peu moins impressionnant.

En plus d’être sujets à des changements jusqu’à ce que Google lance la production de son Pixel 8a, ils pourraient également être inexacts ou complètement faux dès le départ, car les données de Geekbench sont presque trop faciles à manipuler.