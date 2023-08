Xiaomi est autorisée à construire une voiture électrique

On ne sait pas encore s’il faut s’attendre à une distribution internationale des voitures électriques de Xiaomi. L’entreprise n’a pas encore donné d’indications officielles sur l’équipement, l’autonomie et la puissance de ses premiers modèles de voitures à propulsion électrique.

Les voitures Xiaomi devraient alors avoir un prix compris entre 100 000 et 300 000 yuans, ce qui correspond à environ 14 000 à 43 000 euros. Ce n’est que récemment que l’on a appris que Xiaomi souhaitait miser sur les fabricants chinois d’accumulateurs CATL et CALB comme fournisseurs pour les accumulateurs de courant de ses voitures électriques.

Selon toute vraisemblance, la production devrait commencer dès le mois de décembre , raison pour laquelle Xiaomi a commencé à recruter de plus en plus de main-d’œuvre pour la fabrication au cours des dernières semaines. La nouvelle usine de Pékin devrait à terme pouvoir construire environ 200 000 voitures électriques par an.