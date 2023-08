Les prétendues modifications apportées à l’écran du Galaxy S24 Ultra 

Avec près de 6 mois avant la sortie de la série Galaxy S24, Samsung a encore un peu de temps pour jouer avec le design. Il semble que Samsung envisage plusieurs designs pour le moment et l’information partagée par Ice Universe, le spécialiste des fuites sur Samsung, indique que le design de la face avant du Galaxy S24 Ultra va être légèrement modifié.

D’après une série de publications et d’images rassemblées à la hâte par Ice Universe, il semble que le Galaxy S24 Ultra aura un écran plat, des bords symétriques, mais légèrement plus épais, et un ratio hauteur/largeur plus élevé.

I think the middle frame design of the Galaxy S24 Ultra is like the middle frame of the folding phone we saw not long ago. The front looks very wide because it is curved. pic.twitter.com/x5T89XGu6u —ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 22, 2023

Le Galaxy S23 Ultra a un cadre latéral plus plat que le Galaxy S22 Ultra. Selon le dernier rendu publié par Ice sur X, le cadre latéral du Galaxy S24 Ultra ressemblera à celui d’un prototype du Z Fold 5 qui a été présenté au centre de recherche et de développement de Samsung en Corée du Sud le mois dernier. Cela semble indiquer que le cadre latéral soit un peu plus rond, ce qui pourrait faire paraître le Galaxy S24 Ultra un peu plus large.

Le Galaxy S23 Ultra est peut-être l’un des meilleurs smartphones du marché, mais tout le monde n’est pas fan de son écran légèrement incurvé. Ice Universe pense que la prochaine version aura un écran plat, mais cela pourrait faire ressortir davantage les bords latéraux.

Mais plus tard dans la soirée de mardi, Ice Universe est retourné sur son compte X pour poster que « selon les données disponibles, la largeur du cadre du S24 Ultra (cadre central + cadre de l’écran) a battu un nouveau record, atteignant 3,42 mm, ce qui est à peu près la même chose que le Galaxy A54 ».

L’informateur a énuméré les mesures des bords plus épais : « Gauche : 3,42 mm, droite : 3,42 mm. Haut : 3,0 mm. Bas : 3,0 mm (si symétrique) ». Et puis, il a rapporté qu’à 88 %, le ratio écran-corps du Galaxy S24 Ultra serait le plus bas vu sur un smartphone phare de Samsung depuis le Galaxy S10 de 2019. Des bords d’écran plus épais et un ratio écran-corps plus faible ne sont pas ce que ceux qui déboursent de l’argent pour des téléphones phares veulent voir…

According to the available data, the width of the S24 Ultra bezel (middle frame bezel + screen bezel) has broken a new record, reaching 3.42mm, which is about the same as the Galaxy A54.

Left: 3.42mm, Right: 3.42mm. Top: 3.0mm. Bottom 3,0 mm (if symmetrical)

The screen-to-body … pic.twitter.com/ncUONRrJnE —ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 23, 2023

D’autres informations

Ice a réfuté les rumeurs de charge plus rapide, et affirme que le Galaxy S24 Ultra offrira des vitesses de charge filaire de 45 W, comme son prédécesseur.

Selon les rumeurs précédentes, le Galaxy S24 Ultra pèsera à peu près le même poids que le S23 Ultra, même s’il est probable qu’il remplace l’aluminium par du titane. Le smartphone pourrait être équipé d’un nouveau capteur photo à téléobjectif 3x de 50 mégapixels et certaines régions bénéficieront du Exynos 2400 en interne, qui serait une puce déca-core.