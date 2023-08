Samsung serait en train de fabriquer une paire de Galaxy Buds plus abordable

Les Galaxy Buds 2 de Samsung ont été grandement plébiscités. Mais il est toujours possible de faire mieux et Samsung semble travailler sur une version améliorée de ce modèle d’écouteurs. Les nouveaux produits ne semblent pas remplacer les meilleurs écouteurs de Samsung, les Galaxy Buds 2 Pro. Il s’agit plutôt d’une version mise à jour et probablement améliorée des écouteurs non Pro Buds 2.

La nouvelle nous vient de la publication néerlandaise GalaxyClub, qui a repéré un nouveau numéro de modèle : SM-R400N. Les Galaxy Buds Pro 2 actuels ont un numéro de modèle commençant par SM-R5, tandis que les Galaxy Buds 2 portent le numéro SM-R177. En lisant entre les lignes, cela suggère que ces nouveaux écouteurs se situent entre les deux gammes de produits existantes, les Galaxy Buds 2 et les Galaxy Buds 2 Pro.

Samsung lance généralement de nouvelles versions de ses écouteurs en même temps que de nouveaux smartphones, de sorte que ces nouveaux écouteurs sont probablement prévus pour le lancement de la série Galaxy S24 au début de 2024 ou peut-être même plus tôt avec le lancement du Galaxy S23 FE.

Ce dernier est attendu avant la fin de l’année 2023, très probablement avant la fin du mois de septembre.

En ce qui concerne les améliorations auxquelles nous pouvons nous attendre, une meilleure annulation du bruit est la plus probable. C’est quelque chose que l’on retrouve dans la plupart des mises à jour de modèles pour les meilleurs écouteurs à réduction de bruit, qui s’améliorent pour noyer le son indésirable à chaque génération.

Les faiblesses du modèle actuel sont sa résistance à l’eau — elle n’est que de niveau IPX2, on ne peut donc pas les porter sous la pluie — et l’absence d’un assistant vocal toujours à l’écoute. L’audio est déjà très bon, mais ce ne sont pas les meilleurs écouteurs pour les amateurs de basses.