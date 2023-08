Twitch teste un flux vidéos de type TikTok

Twitch est la dernière entreprise technologique à essayer une méthode de navigation de contenu que l’on retrouve aujourd’hui sur la plupart des réseaux sociaux et au-delà.

Dans le but d’améliorer son expérience de streaming en direct, Twitch a dévoilé une nouvelle fonction « Discovery Feed » qui, selon la société, est en cours de développement depuis des années et constitue une réponse directe aux commentaires de la communauté.

Cette fonction, qui peut être comparée aux clips TikTok, présentera un mélange personnalisé de clips dans un flux défilant sur l’application Twitch, dans le but d’aider les streamers à atteindre un public plus large, en particulier lorsqu’ils ne sont pas en ligne. Le flux vous montrera des clips des créateurs de Twitch, bien que pour commencer, les clips ne seront que des clips horizontaux ; Twitch précise que les utilisateurs verront des clips verticaux « au fur et à mesure de l’évolution du flux ».

« Parce que Twitch se concentre sur les chaînes interactives en direct, notre objectif n’est pas que les spectateurs passent des heures dans un flux de Clips. Notre investissement dans Clips a pour but d’aider les spectateurs à découvrir votre chaîne afin qu’ils vous rejoignent, vous et votre communauté, lorsque vous diffusez en streaming », a déclaré Twitch dans un article de blog.

En outre, Twitch donne aux créateurs de contenu plus d’autonomie sur leurs Clips. À partir du mois d’août, les streamers pourront désigner des Clips comme « En vedette » depuis leur Tableau de bord créateur, ce qui garantira que les Clips sélectionnés auront la priorité dans les voies de découverte, y compris le Discovery Feed à venir.

Avant son lancement officiel à l’automne, Twitch prévoit d’effectuer des essais avec des versions limitées du Discovery Feed, afin de peaufiner les algorithmes et d’optimiser l’expérience globale de l’utilisateur.

