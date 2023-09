Les ventes mondiales de smartphones pliables devraient atteindre un nouveau record au cours du trimestre

Le marché des smartphones pliables semble être le seul point positif de l’industrie des smartphones cette année. Selon DSCC (Display Supply Chain Consultants), au cours du deuxième trimestre de cette année, les ventes mondiales de smartphones pliables ont augmenté de 42 % en glissement annuel et de 16 % par rapport au premier trimestre de 2023, pour atteindre 2,2 millions d’unités.

Sans surprise, Samsung a été le premier fabricant de téléphones pliables au cours du deuxième trimestre, devançant Huawei en termes de parts de marché avec une légère marge de 32 % contre 30 %.

Huawei était en fait le premier et le troisième fabricant de smartphones pliables en termes de livraisons. Le Mate X3 a été le smartphone le plus livré d’avril à juin, tandis que le Pocket S à clapet s’est classé troisième. Samsung a eu les deuxième et quatrième modèles pliables les plus livrés au deuxième trimestre avec respectivement le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4. Le smartphone à clapet X Flip de Vivo a occupé la cinquième place. Les modèles à clapet ont ouvert la voie avec une part de 53 % du gâteau des smartphones pliables au cours du deuxième trimestre.

Le principal fournisseur de panneaux pliables au cours du deuxième trimestre a été Samsung Display avec une part de 63 % de tous les modèles pliables livrés, ce qui est inférieur à la part de 68 % de l’entreprise l’année précédente. Il s’agit de la part de marché la plus faible pour Samsung Display depuis le premier trimestre 2021. Le chinois BOE a vu sa part de marché des panneaux pliables expédiés diminuer d’un record de 32 % au cours du premier trimestre de cette année à 25 % au cours du 2ème trimestre.

Les choses continuent de bien se présenter pour le trimestre en cours, qui comprend le lancement des nouveaux Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 de Samsung. Pour ce trimestre, DSCC s’attend à ce que les livraisons de smartphones pliables atteignent un nouveau record avec 6,9 millions d’unités livrées dans le monde. Cela représenterait un gain annuel de 10 % par rapport au troisième trimestre 2022 et une amélioration considérable de 200 % par rapport au deuxième trimestre. DSCC s’attend à ce que Samsung domine le troisième trimestre avec une part massive de 72 % du marché des appareils pliables, aucune autre marque ne s’approchant d’une part à deux chiffres.

Une grosse fin d’année attendue

Au cours du troisième trimestre de l’année dernière, lorsque Samsung a sorti le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, elle détenait une part incroyable de 86 % du marché mondial des smartphones pliables. Le chiffre plus bas attendu pour le troisième trimestre de cette année, bien qu’il montre toujours la domination de Samsung, sera plus faible en raison de l’entrée de nouveaux acteurs dans l’arène des smartphones pliables, tels que Google.

Le Galaxy Z Flip 5 devrait détenir 45 % du marché des appareils pliables au troisième trimestre, suivi par le Galaxy Z Fold 5 et ses 20 % de parts de marché. Le Huawei Mate X3, le Honor Magic V2 et le Motorola Razr 40 Ultra complèteront le top cinq. Les smartphones à clapet auront une part de 55 % au cours du troisième trimestre, selon les prévisions de DSCC, et Samsung Display se redressera pour obtenir sa plus grande part du marché des panneaux pliables, 78 %, depuis le quatrième trimestre de 2022.