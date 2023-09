Le nouveau Galaxy SmartTag 2 de Samsung sera disponible en octobre prochain

Même si vous êtes capable de garder un œil sur tous vos biens, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez de temps en temps dans une situation où vous devrez fouiller tous les coins et recoins pour retrouver un objet que vous avez perdu. C’est là que les traqueurs intelligents entrent en jeu.

Depuis la sortie des traqueurs intelligents AirTag d’Apple en avril 2021, les autres grandes entreprises technologiques ont commencé à se lancer dans le domaine des traqueurs à bande ultra large (ou UWB). Google travaille encore discrètement sur sa propre réponse aux AirTags, parallèlement à la fonction Localiser mon appareil, tandis que de nombreuses autres marques de traqueurs plus petits, comme Tile, cherchent à étendre leur compatibilité et leur influence.

Samsung, l’un des plus grands noms de la technologie mobile, a sorti son propre tag de suivi, le SmartTag, en janvier 2021, devançant Apple de trois bons mois, mais avec beaucoup moins de réussite. Depuis, Samsung a développé ses propres mises à niveau et s’apprête à se lancer à nouveau sur le marché des traqueurs, bien qu’il lui manque peut-être une pièce essentielle du puzzle.

Aujourd’hui, le géant sud-coréen devrait rafraîchir son dispositif de suivi avec un nouveau SmartTag 2 en octobre de cette année, comme l’indique MobileFun.

Ce n’est pas une surprise totale étant donné que le SmartTag 2 a déjà été certifié par Bluetooth SIG et la FCC. Nous avons même eu un premier aperçu du SmartTag 2, où nous avons vu que Samsung prévoit de changer radicalement le design, passant d’une forme carrée à une forme allongée apparemment plus fine avec un trou plus grand en haut.

De nouvelles fonctionnalités logicielles

Cela dit, nous n’avons pas encore une idée précise de la taille du gadget, car il n’y a pas eu d’images où il est placé à côté d’un autre objet pour le mettre en contexte. Ce que nous savons, c’est que toutes les versions du SmartTag 2 devraient prendre en charge la connectivité à bande ultra-large, qui améliore le suivi mais n’était auparavant disponible qu’avec le modèle SmartTag+.

Pour l’instant, des fuites ont montré que le SmartTag 2 n’est disponible qu’en noir et en blanc, mais Samsung aime beaucoup ses couleurs et nous pensons que le fabricant en proposera une plus grande variété. Il est possible que le blanc et le noir soient les seules couleurs disponibles dans un premier temps, mais même si c’est le cas, nous devrions voir d’autres teintes peu de temps après.

Pour l’instant, rien n’indique que le SmartTag 2 apportera de nouvelles fonctionnalités, en plus de son nouveau design et de sa nouvelle apparence. Cependant, on peut penser que Samsung nous surprenne sur le plan logiciel.