Les batteries Anker Nano 22,5W et 30W, le nouveau chargeur sans fil MagGo 15W sont annoncés

Anker a présenté une série de nouveaux produits à l’occasion de l’IFA 2023. Ces produits comprennent des articles de différentes catégories telles que la charge Anker, Anker SOLIX, soundcore, eufy Security et MACH.

Anker Nano Power Bank (22,5 W)

Cette minuscule batterie externe, de la taille d’un rouge à lèvres, est conçu avec un port USB-C pliable. Elle est censée se connecter facilement au bas de différents smartphones.

La batterie externe est vraiment petite, ce qui la rend facile à transporter. Elle fournit une sortie de 22,5 W, ce qui signifie qu’elle charge les appareils rapidement. Elle dispose également d’une double charge rapide USB-C Power Delivery et d’une capacité de 5 000 mAh.

Spécifications rapides

Conception compacte et sans enchevêtrement

Deux ports USB-C, sortie de 22,5 W

PowerIQ 3.0 ; prise en charge PD

Connecteur USB-C pliable

Capacité de 5 000 mAh

Livré avec un câble USB-C vers USB-C

Couleurs : Pierre noire, blanc coquillage, vert germe, bleu lac de glace et rose lotus

Dimensions : 3.0″ x 1.4″ x 1.0″

Poids : 100g

Garantie 24 mois

Anker Nano Power Bank (30W)

Cette batterie externe est livrée avec un câble USB-C intégré. Elle peut fournir une sortie de 30W pour charger des appareils et prend également 30W pour sa propre recharge. Elle possède une grande batterie de 10 000 mAh à l’intérieur, ce qui lui permet de charger la plupart des smartphones environ deux fois.

Elle peut également recharger un iPad d’Apple de 0 % à près de 60 % en une seule charge. Vous pouvez voir la quantité d’énergie restante sur l’écran, et l’appareil ne chauffera pas trop grâce à la surveillance intelligente de la température.

Spécifications rapides

Capacité de la batterie : 10 000 mAh

Couleur : Pierre noire

Caractéristique spéciale : 30W et câble USB-C intégré

PowerIQ 3.0 ; prise en charge PD

Affichage numérique

Rechargez vos appareils : Atteint 50 % de charge en 45 minutes, iPhone 14 à 50 % en 30 minutes.

Compatibilité : Fonctionne avec les iPhones, Samsung, et plus encore : téléphones, écouteurs, tablettes, etc.

Dimensions (pouces) : 4.09″ x 2.06″ x 1.02″

Poids : 214g

Couleurs : Pierre noire et Bleu glacier

Garantie de 24 mois

Accessoires de charge sans fil Anker Qi2 MagGo

Anker a également introduit la dernière version de sa série de chargeurs magnétiques sans fil MagGo. Ce nouveau MagGo est officiellement certifié par le Wireless Power Consortium (WPC) avec la dernière certification Qi2. Il fonctionne avec tous les produits Apple MagSafe pour iPhone.

Les nouveaux produits, qui comprennent des chargeurs sans fil, des batteries externes, des palets magnétiques sans fil et une station de charge magnétique 8-en-1, sont tous dotés d’un système de charge magnétique sans fil rapide de 15 W. Cela signifie que les appareils se rechargent deux fois plus vite qu’avec une station de charge magnétique. Cela signifie que les appareils se rechargent deux fois plus vite qu’auparavant. Les technologies spéciales MultiProtect et ActiveShield 2.0 d’Anker assurent la sécurité des appareils pendant la charge.

Prix et disponibilité

L’Anker Nano Power Bank est disponible en deux versions : la 22,5W (connecteur USB-C intégré) au prix de 29,99 euros et la 30 W (câble USB-C intégré) au prix de 49,99 euros.

Les deux appareils peuvent être achetés sur Amazon.com et Anker.com. Les prix et la disponibilité de la série Anker MagGo seront annoncés ultérieurement.